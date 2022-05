Pour la bonne cause : Une future circassienne touchée et attentive à diverses marques de misère

L’Omnibus avait été impressionné par l’état d’esprit solidaire de Xélia Froidevaux, habitant Bretonnières et aujourd’hui âgée de vingt ans. Elle avait intéressé nos lecteurs en évoquant dans l’édition du 5 mars 2021 le tabou autour de l’excision que de nombreuses femmes subissent de manière inadmissible dans de nombreux pays du monde entier ainsi qu’en Suisse. Aujourd’hui, Xélia doit faire face à deux situations qui l’occupent à 100%. La première consiste à trouver un financement pour ses études. Elle a réussi en effet à obtenir une place d’étudiante à l’Ecole Nationale de cirque de Londres où elle espère obtenir un bachelor en art de la scène. L’autre projet de Xélia est celui de créer à la plage d’Yverdon un festival d’art humanitaire du 5 au 7 août prochain.

Les études

«Mon dossier a été retenu parmi plus de 150 projets déposés par des artistes de cirque en devenir. Il a fallu défendre mes qualités professionnelles acquises pendant une longue période à l’Ecole de Cirque de Lausanne et à l’école de cirque Lezarti’cirque à raison de 35 heures par semaine. J’ai été sélectionnée après des auditions dans la capitale anglaise ainsi que vingt-quatre autres étudiants chanceux. Cette école dont la réputation est reconnue dans le monde entier n’est pas à la portée de tous, car chaque année d’études coûte Fr. 22 000.– (pour les frais d’école uniquement). A cette somme, il faut ajouter l’hébergement, les repas, et tout le reste… Je ne peux pas demander à mes parents un tel sacrifice (j’ai en effet trois autres frère et sœurs) et le défi pécunier serait trop lourd. J’ai ainsi choisi de me financer en partie. Je me produis lors de diverses manifestations privées ou officielles, participe à des soirées d’entreprises, distribue des dossiers de sponsoring et demande de l’aide un peu partout. Les repas d’entreprises ou manifestation privée, ce n’est pas ce que je fais nécessairement, mais c’est ce que je propose en échange d’un sponsoring. J’ai déjà créé une campagne de prévention contre l’excision et gagné un prix pour mon travail personnel, j’ai également gagné le prix de créativité du concours NagNight 2019 et participé à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse en janvier 2021. Depuis l’âge de quatre ans, le cirque rythme ma vie. Le cirque et l’art sont les moyens dont je dispose pour m’exprimer et faire passer des messages. Pour continuer ce rêve, je dois faire appel au public pour m’aider financièrement et me permettre de suivre les cours de l’école nationale de cirque de Londres afin de pouvoir réaliser ma passion et mon futur métier, précise Xélia.»

NagNight 2019

Le festival

FestiFree est une association à but non lucratif, humanitaire et bénévole qui mettra sur pied des festivals, des manifestations artistiques défendant des thèmes sociaux importants. Xélia et son comité souhaitent effacer les tabous et amener le public à se renseigner sur des sujets sensibles. Festi’Free veut que chacun et chacune ait accès à la culture, que les manifestations créées par son biais soient ouvertes à toutes classes sociales de toutes générations.

L’idée du Festival est née à la suite du travail de diplôme sur l’excision présenté il y a une année au gymnase par Xélia qui souhaitait agir contre le tabou entourant ce sujet.

Le premier festival aura lieu du 5 au 7 août à la Plage d’Yverdon, il sera gratuit (don au chapeau). Les bénéfices seront versés à l’Association «Excision parlons-en» basée en France dont Xélia est l’ambassadrice. Le festival sera convivial, à taille humaine et ouvert à tous. La sélection d’artistes, stands et activités s’est faite sur la base de contacts, donnant la priorité aux artistes peu connus du grand public et privilégiant une programmation simple et accessible.

La manifestation proposera aux usagers de quoi se désaltérer et se nourrir. Les boissons seront gérées par le festival lui-même et la nourriture par des foodtrucks régionaux pour plus de diversité. «Nous travaillerons avec des boulangeries yverdonnoises qui proposeront un brunch le dimanche matin, précise encore Xélia. L’Omnibus vous présentera la programmation du festival en temps opportun».

Nous recherchons des bénévoles, de l’aide matérielle (bois, palettes, parasols, bars, tentes, tables, chaises, bancs, etc.) et de l’aide financière par un sponsoring. Si vous êtes intéressés à nous aider, veuillez me le faire savoir à l’adresse mail (xeliafroidevaux@gmail.com)