Pose de la première pierre de la nouvelle STEP

45 millions de budget, 40 mois de travaux: le budget et le chantier prévus sont à la hauteur de la nouvelle STEP d’Orbe, visant à relever le défi de l’augmentation de la population, de l’autonomie énergétique et de rejets propres. La première pierre a été posée la semaine dernière.

Le 25 septembre dernier, Mary-Claude Chevalier, syndique, a ouvert la partie officielle en tant que «régionaliste convaincue», parlant affectueusement de «la vieille dame» d’Orbe, sa STEP, âgée de 50 ans, qui doit être transformée et dont les principaux équipements sont dits «en fin de vie» dans le préavis 37/24. La pose de la première pierre symbolique de la future STEP s’est déroulée en présence des autorités communales, du conseiller d’Etat Vassilis Venizelos et d’un peu moins d’une centaine de participants, pour un projet qualifié d’«ambitieux», chiffré à 45 millions de francs.

Solaire, biogaz et chaleur

La nouvelle STEP devra répondre d’une part à l’évolution de la population d’Orbe et de son bassin démographique (une dizaine de communes) et d’autre part aux nouvelles exigences légales, comprenant dorénavant le traitement de l’azote et des micropolluants.

Serge Berthoud, municipal responsable des services techniques, Jonas Margot, ingénieur du bureau RWB, et Annick Gilliéron, cheffe des services techniques et du projet de la STEP, ont présenté quelques aspects du projet. On retiendra que la commune d’Orbe, qui reste propriétaire de la STEP, a ficelé un «projet régional exemplaire» grâce à un important travail collectif, avec l’exigence d’une évolution vers l’autonomie énergétique par la pose de panneaux photovoltaïques, la valorisation du biogaz et la récupération de la chaleur de l’eau. Quatre ans d’études auront été nécessaires pour faire aboutir ce projet inclus dans le programme de législature 2016-2021.

Fonctionnement en parallèle

Dans son discours, Vassilis Venizelos, se disant «passionné» par les STEP, a rappelé que la première STEP vaudoise avait ouvert ses vannes il y a 60 ans et que le canton de Vaud va continuer à investir dans ces infrastructures, avec un budget de 54 millions prévu pour les futures STEP, pour lutter contre les micropolluants et «offrir aux générations futures un environnement respecté».

Vint ensuite la pose de la première pierre symbolique par un Vassilis Venizelos se disant tout aussi « passionné » par le travail de la pelle, avant un apéritif servi avec une délicieuse soupe, bien appréciée dans le contexte d’une météo frisquette.

Pose de la première pierre de la nouvelle STEP. (Photo Montes Philippe)

Les travaux devraient durer 40 mois, l’inauguration étant prévue au printemps 2028. D’ici là, les collaborateurs devront relever le défi complexe de faire fonctionner l’ancienne STEP pendant les travaux.