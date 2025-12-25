Portrait : Xavier Duquaine, belge, africain et surtout urbigène 

Echarpe autour du cou, veston boutonné, sourire aux lèvres et regard malicieux: en ville, on a toujours plaisir à croiser Xavier Duquaine, l’emblématique secrétaire municipal urbigène. Pour quelques jours encore, il endosse avec enthousiasme son rôle. Mais dès le 1er janvier, c’en sera terminé: il a choisi de vivre la voie d’une retraite bien méritée.

Lorsque le binational belgo-suisse se rend en Belgique pour dire bonjour à ses sœurs ou son frère, ses connaissances de là-bas disent: tiens, voilà le Suisse! Quand il est par ici, combien ne peuvent s’empêcher de lui dire: salut le Belge? On pourrait pourtant bien dire aussi salut l’Africain: né à Orbe en juillet 1963, fils d’une maman originaire de Corcelles-sur-Chavornay et d’un papa belge, Xavier a en effet passé les premières années de sa vie en Afrique, où son père était enseignant. Deux ans à Goma au Congo belge, un retour momentané en Belgique à l’heure de l’indépendance de la RDC, pour rejoindre ensuite Bujumbura au Burundi, où il a suivi toute sa scolarité.

De l’agriculture à la culture communale

Sa formation d’ingénieur agronome, acquise en Belgique, en poche, Xavier devient collaborateur d’Agroscope, puis ingénieur-conseil auprès d’une entreprise lausannoise gérant des projets d’irrigation. La reprise de cette entreprise l’oblige à chercher un nouvel emploi et c’est ainsi qu’en 1991 il entre à la rédaction de Terre & Nature, qui s’appelait alors Le Sillon romand. Xavier y fait son stage, devient journaliste RP, puis rédacteur en chef, et enfin directeur-rédacteur en chef. Un métier de contact et d’organisation administrative qui révèle ses talents de communicateur et d’organisateur.

Orbe est alors déjà son port d’attache: il aime la région, la ville et ses habitants. Tandis qu’il atteint la cinquantaine, la commune est à la recherche d’un nouveau secrétaire municipal. Le syndic du moment, Claude Recordon, souhaite miser sur la communication – un principe que ne renieront pas ses successeurs, Henri Germond puis Mary-Claude Chevalier: Xavier Duquaine est l’homme de la situation.

Depuis maintenant dix ans, celui qui se dit volontiers «animal social» est devenu tout à la fois un facilitateur, un organisateur, la courroie de transmission entre l’administration, la municipalité et les habitants. Son credo: veiller à ce que les collaborateurs se sentent appartenir à une entité communale et non à des services distincts et être au service de la population. On lui colle parfois l’étiquette de sixième municipal, une étiquette qu’il rejette catégoriquement : son rôle solitaire de secrétaire municipal le place entre la politique et l’administratif.

Repos, nature, lecture!

Dix belles années vécues avec passion pour sa ville, ses habitants dont il a aimé suivre les parcours de vie, les collaborateurs de la commune qui l’ont suivi et soutenu dans son quotidien… Désormais, après une première période qu’il a prévu de consacrer à un repos bien mérité, Xavier Duquaine envisage de se consacrer à ses passions de toujours: la nature, les oiseaux, les insectes, la lecture, l’écriture et sa collection de BD – plus de 3 000 ouvrages: il n’a pas des origines belges pour rien ! On ne peut que lui souhaiter une bonne et active retraite, durant laquelle les Urbigènes continueront de croiser son chemin.