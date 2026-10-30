Portrait : Vivre au milieu des moutons

Tania Pavillard est née à Orny et explique avoir toujours vécu au milieu des moutons, car son père en avait déjà à l’époque. Après le divorce de ses parents elle était moins à la ferme, mais elle a toujours aimé ces activités. Suite à l’école obligatoire, Tania choisit de faire une formation d’agricultrice. Depuis le premier janvier 2025, elle a repris l’exploitation de son père à Orny.

Ainsi elle explique faire de l’élevage de moutons et de la polyculture, notamment du maïs, du blé, de la betterave, du colza ainsi que de l’herbe pour les moutons. Avec quarante hectares de terre, elle a de quoi faire! De plus, elle n’a pas besoin d’acheter de fourrage, elle explique être autonome, un avantage à ne pas négliger en ces temps de sécheresse. Malgré un manque de foin de moitié, elle a pu compenser avec le maïs, mais dans l’idéal le foin est quand même plus approprié. Le maïs a tendance à engraisser les brebis, ce qui peut créer des problèmes de sortie de matrice avec des agneaux plus gras. Tania dit aussi qu’une brebis nourrie au maïs ou à l’herbe ne donnera pas le même goût à la viande. Son élevage de moutons est prévu pour produire de la viande, la laine n’étant plus assez rentable.

Adieu la laine

Elle explique avoir fait 1 h 30 de route jusqu’en Suisse allemande avec dans sa remorque 800 kg de laine pour seulement 300 francs soit 37,5 centimes le kg! Lors des plus belles années, son grand-père la vendait 12 francs le kg. Tania trouve dommage que l’on ait perdu ce savoir et le moyen de travailler avec ce produit noble! Elle pense que l’Etat devrait aider les agriculteurs à pouvoir à nouveau travailler avec la laine! Elle précise que c’est grâce aux paiements directs (aide de l’Etat) qu’elle peut vivre. L’agricultrice explique par ailleurs que la difficulté pour commencer dans le métier, c’est le manque de liquidités.

Polyvalence et manque de considération

Agricultrice c’est un peu tous les métiers à la fois: savoir s’occuper de ses bêtes, réparer des machines, l’administratif etc… La difficulté actuelle est l’arrivée de l’électronique dans les machines. En effet, il y a 40 ans un paysan pouvait réparer lui-même sa machine, aujourd’hui il faut faire appel à des experts. Elle explique aussi que le gros problème dans la profession est l’endettement. D’ailleurs c’est un métier passion avec des horaires exigeants ! C’est aussi un métier plus difficile pour une femme, elle dit se sentir moins considérée qu’un homme, comme si elle était moins compétente: «Si quelqu’un a besoin d’aide, il va plutôt appeler mon cousin que moi, je pense clairement que l’on est moins considérée, cela reste quand même un milieu encore un peu réservé aux hommes.»

Un métier passion

Sa production de viande est certifiée IP suisse. Elle vend à des bouchers de la région, aussi en direct à la ferme (079 258 89 78). L’agricultrice explique qu’en moins de deux ans elle a déjà eu six contrôles: «Trop de contrôles, trop d’administratif, tous ces éléments font crever les petites fermes», ajoutant: «L’Etat nous soutient, mais nous aimerions vivre sans avoir d’aide et être payé à un juste prix.» Tania dit ne pas comprendre pourquoi les agriculteurs produisent de moins en moins et qu’on importe de plus en plus. À la question: «Que conseillerais-tu à une jeune qui voudrait faire ce métier, elle répond: «Je lui dirais d’y aller, car c’est un métier incroyable, on aime ce qu’on fait, c’est de la passion. Tout l’hiver je suis dedans auprès de mes bêtes, je fais naître 300 agneaux par année, c’est magnifique! C’est le plus beau métier du monde!». Depuis fin janvier, durant trois mois, c’est la naissance des agneaux, Tania veille à ce que ces derniers tètent bien, qu’ils aient bu le colostrum, qu’ils ne prennent pas froid. Ce qu’elle souhaite pour l’avenir? Que les gens se réveillent et achètent davantage local !