Portrait : Vincent Guyon sait se faire entendre

«Tout le monde me connaît.» Conseiller municipal à Rances et premier élu sourd de Suisse, Vincent Guyon s’est engagé pour la reconnaissance de la place des sourds dans la cité.

Pour converser avec Vincent Guyon, sourd profond de naissance, il suffit de le regarder vous observer et de tendre l’oreille. L’œil de Vincent ne rate rien, car tout chez vous est décrypté: langage corporel, hésitation, regard droit ou de travers. Tout cela vient en soutien de la lecture labiale ou LPC, essentielle pour lui qui n’est pas appareillé.

Une place méritée

Le curriculum vitae de Vincent Guyon est impressionnant: vice-président de la SGB-FSS (Fédération suisse des sourds) de 2023 à 2026; membre de la direction du Swiss Deaf Sport, dont il a été vice-président de 2023 à 2026; chef de délégation pour les JO d’hiver pour les sourds à Erzurum, en Turquie; directeur sportif de basket sourd pour l’EDSO (Organisation européenne des sports des sourds) mais aussi joueur et entraîneur. Et last but not least, municipal à Rances depuis 2020. Son penchant politique? Plutôt Centre. «Mais je ne penche plus vers Valerie Dittli (Libéral)», avoue-t-il au sujet de la conseillère d’État, qui est aujourd’hui une amie. Elle l’a d’ailleurs encouragé pour les cantonales de 2022. Tout près d’entrer au parlement vaudois, il a fait partie de la commission pour les personnes en situation de handicap en 2023. Il s’est ensuite présenté aux élections fédérales, où il s’est classé sixième sur les dix-neuf candidats de la liste.

Cheval de bataille

Vincent s’engage pour défendre la reconnaissance des droits des sourds en Suisse. «La Suisse est en retard, il n’y a de base légale que depuis peu. Aujourd’hui, les sourd.e.s sont reconnu.e.s comme faisant partie de la société. Mais les écoles pour sourd.e.s n’existent plus en Suisse romande. Seul reste l’Établissement cantonal de pédagogie spécialisée en surdité de zéro à quatre ans. Beaucoup d’enfants sourds sont scolarisés en milieu normal avec l’assistance d’un interprète en LPC ou en signes. Je suis pour l’inclusion et l’intégration en milieu entendant. C’est mon expérience qui prime.» Vincent se rend donc au Palais fédéral, à Berne, pour tenter de faire passer une initiative pour l’inclusion des personnes handicapées. Faire comprendre cet enjeu reste compliqué, puisque la surdité est un handicap invisible. «Les sourds, ça ne se voit pas. On aimerait que les services de police, les pompiers, les urgentistes soient formés à signer en cas d’urgence pour diriger les sourds», précise-t-il avec inquiétude.Ces derniers temps, l’initiative pour la reconnaissance de la langue des signes a été évoquée. Pour la Fédération, l’accès à la langue des signes devrait être public. «J’ai démissionné de la Fédération car je n’avais pas la même vision. J’ai une conception plus diverse de la population des sourds. La Fédération est plus à l’ancienne, sans tenir compte des progrès de la science comme les implants.» Pourtant, Vincent a l’esprit du compromis, notamment dans la gestion de projets. Son parcours professionnel l’a conduit de deux ans dans une école de commerce privée à un apprentissage d’employé de bureau, puis à l’informatique, un domaine qui ne lui plaît pas. «Je suis bon dans la réflexion, l’analyse de situation des relations», explique-t-il. Aucun doute là-dessus quand on est face à lui!

Martin Pfister, le conseiller fédéral et Vincent Guyon.

Tout est possible

Ses parents se rendent compte de sa surdité lorsqu’il a deux ans. «Je ne comprenais pas les choses, je tapais sur du métal sans l’entendre.» Il suit une scolarité ordinaire, «juste par la vision», précise-t-il, contre l’avis de sa mère, qui souhaitait une école pour sourds. Son père prend exemple sur le cousin sourd de Vincent, qui se rendait une fois par an à Paris chez l’orthophoniste. Il rencontre alors l’enseignant, qui accepte d’accueillir Vincent à condition de commencer par trois mois d’essai. «Ça a duré toute ma scolarité», raconte fièrement Vincent.

Entre 1976 et 1980, sa mère apprend la méthode Borel des signes pour communiquer avec lui. Pour Vincent, la lecture sur les lèvres laisse toutefois subsister des ambiguïtés: «poison» pouvait aussi être «poisson». Savoir si l’on se «baigne» ou si l’on se «peigne» restait également un problème à résoudre.

Sans se démonter, il apprend aussi l’anglais et l’allemand. «Mon fils de 18 ans est né en Estonie. J’ai dû apprendre l’estonien, mais mon estonien n’est pas académique selon lui», raconte-t-il en riant. Son parcours sportif l’a mené d’Orbe à Yverdon, puis à Échallens. «J’ai fait du basket à Orbe – ancien d’Urba BBC, équipe d’Orbe – depuis 1992, puis à Yverdon, et là je suis entraîneur à Échallens pour une équipe de filles en 2e ligue régionale.» Depuis 2007, il arbitre également pour les sourds en Suisse romande, ainsi qu’à l’international, où son dernier match d’anthologie remonte à 2019, à Moscou.

Bon vivant, Vincent aime le sport et les gens. Sa curiosité sans bornes s’étend à tout ce qui l’entoure. Passionné de cinéma et d’art, il rêve de jouer avec Vincent Cassel ou encore d’incarner l’un des membres d’un couple de sourds dans une scène de ménage… Qui sait?

«La place du handicap dans la société doit se développer car les sourds sont capables de tout!»

Le 12 octobre dernier, Vincent Guyon était au Parlement fédéral pour rencontrer deux membres du Conseil fédéral: Martin Pfister et Elisabeth Baume-Schneider. Gare!

Vincent Guyon avec les athlètes ayant disputé les Deaflympics de Tokyo 2025, accompagnés des deux conseillers fédéraux M. Pfister et Mme Baume-Schneider, ainsi que le président du Conseil National M. Page. (Photos fournies)

Est considérée comme malentendante une personne dont l’audition commence à être altérée entre 20 et 40 dB, même d’une oreille. La perte d’audition devient modérée de 40 à 70 dB et, de 70 à 100 dB, on parle de surdité sévère à profonde. Des implants permettent aujourd’hui d’entendre et de réagir comme les entendants, mais ne font pas disparaître la surdité.