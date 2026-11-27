Thomas Maillefer, syndic, a grandi au village jusqu’à la fin de son apprentissage, s’en est éloigné pendant une dizaine d’années puis, ayant fondé famille, il est revenu dans la maison familiale.

Menuisier puis technicien en menuiserie, bilingue, il a travaillé longtemps pour une filiale romande d’une entreprise de fabrication et vente de cuisines basée en Suisse allemande. Devenu responsable de filiale, dirigeant entre 20 et 30 salariés, son parcours l’a rendu familier avec la conduite de personnel, le domaine financier et la relation avec la clientèle, des savoir-faire très utiles pour un exécutif. Très attaché au village et appréciant la vie associative, membre de nombreux comités, il s’est très tôt intéressé à la politique en général – et surtout locale – pour y briguer une fonction dans l’exécutif.

La commune aux 4 rythmes

Il devient syndic en 2021, après avoir siégé au conseil communal de 1998 à 2007 et exercé comme municipal depuis 2008 en charge du dicastère des routes, des eaux usées et de la STEP, soit à ce jour 18 ans à la Municipalité. Il partage avec l’Omnibus sa vision du village, puis du rôle de l’exécutif. Thomas Maillefer décrit la commune comme similaire à d’autres, étendue de l’Orbe au balcon du Jura, mais se caractérisant par ses quatre types d’acteurs qui rythment la vie : ses habitants, son tissu industriel, ses frontaliers, ses agriculteurs, sans oublier son épicerie et son restaurant étoilé et encore presque autant de places de travail que de personnes actives. Bref un village tranquille où il fait bon vivre avec quelques traces d’un passé historique lointain dans l’hôtellerie. Pas si éloignée d’Yverdon ou Lausanne, la localité située sur l’axe franco-suisse connaît des bouchons à certaines heures, prix à payer pour «l’apport non-négligeable des frontaliers à la commune, car sans eux l’économie du village serait moins florissante».

Pesée des priorités

Syndic et Municipalité ont une priorité, celle de gérer le domaine public de manière consciencieuse. Stable financièrement, la commune dispose d’une bonne marge de manoeuvre pour ses projets. Cependant, il est important de maintenir une dette gérable et de faire certains choix. Ainsi les travaux concernant le bâtiment de la poste ont été reportés à la prochaine législature. Ceci dit Thomas Maillefer se dit très satisfait des travaux accomplis pour la population comme l’autonomie en eau potable et d’autres travaux indispensables mais peu visibles telles les infrastructures souterraines. Et il y a eu aussi la construction du refuge de Pré Brunet dont les Ballaiguis perçoivent plus directement l’avantage. S’il a un regret, c’est bien l’aboutissement du PACOM (plan d’affectation communal) qui n’apporte rien de plus au village. La Municipalité a essayé de négocier avec le canton sans aucun succès, arguant qu’un village entouré de champs et de forêts n’a pas les mêmes besoins que des communes plus urbaines et bétonnées.

Concernant l’évolution de la fonction de l’exécutif, le rôle reste le même tout en évoluant comme tout métier. Mais il observe que «tout va plus vite, que les sollicitations sont plus nombreuses et que les interlocuteurs veulent des réponses rapides». De plus les relations avec le canton, notamment dans le domaine des constructions, s’intensifient et deviennent de plus en plus complexes avec de nouveaux règlements (PACOM, loi sur l’énergie). Quoi qu’il en soit, il reste précieux de maintenir un bon esprit de collaboration au sein de la municipalité et de l’administration cantonale, acceptant l’esprit critique des uns et des autres tout en tirant à la même corde et en recherchant un consensus de manière à pouvoir aller boire un verre ensemble en fin de séance. Pour lui «un syndic devrait faire preuve d’ouverture d’esprit, de rigueur, de disponibilité et d’empathie envers les gens. Mais il faut aussi savoir déplaire».

L’avenir? Enjeux et relève

Thomas Maillefer voit plusieurs défis. Tout d’abord les incidences de la nouvelle Loi sur l’énergie qui va peser sur les propriétaires qui devront effectuer les travaux nécessaires en matière d’isolation et de chauffage. Puis la circulation qui ne diminue pas. Il faudra trouver des solutions avec les communes de France voisine.

Quant au climat? «On le subit, en tant que petits acteurs. L’année 2026 a été très sèche, très difficile pour les paysans. L’eau est un bien précieux. Si cela se répète les sources vont certainement en souffrir, un sujet très sérieux, la parcimonie devra être envisagée, entre autres solutions».

Quant à la relève, il n’est pas trop inquiet vu le nombre de candidats (10) aux dernières élections. Cependant l’intérêt doit s’accompagner de la disponibilité pour un tel engagement.