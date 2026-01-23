Portrait : Lyam Chenaux, un talent qui s’affirme

Du haut de ses 16 ans, Lyam Chenaux ne peut pas clairement dire pourquoi, à l’âge de cinq ans, il a été attiré par le violoncelle. Est-ce le son de l’instrument ou l’instrument lui-même qui lui ont plu, lors de cette journée d’initiation vécue au conservatoire de Lausanne ? Peu importe: aujourd’hui il sait que son intuition a été la bonne.

Il n’est pas seul à le savoir. Lyam a déjà participé à de nombreuses compétitions musicales, tant en Suisse qu’à l’étranger, et y a remporté de nombreux prix. Sa toute récente et éclatante victoire à la finale de

Prodiges sur France 2 l’a mis en lumière non seulement auprès du grand public, mais aussi auprès du monde de la musique. Il espère que cette reconnaissance va lui ouvrir de belles opportunités.

Tout récemment, Lyam a joué en soliste à la cérémonie de deuil national à Martigny, en hommage aux victimes de la tragédie de Crans-Montana. Un moment émotionnellement fort: il connaissait bien l’une des victimes, une camarade de son établissement scolaire.

L’objectif du jeune musicien est bien évidemment de faire de sa passion sa profession. Si aujourd’hui déjà il a l’occasion de se produire dans de nombreux pays, tant en soliste qu’en qualité de musicien d’orchestre ou membre de petites formations, il se voit bien à terme intégrer les rangs d’un orchestre de renom ou suivre une trajectoire de soliste, appréciant tout particulièrement les occasions de jouer en public, des moments qu’il considère comme privilégiés.

Sa famille, dont il est le seul à pratiquer un instrument, le soutient inconditionnellement, une aide précieuse. Car au talent s’ajoute un travail incessant: Lyam consacre en moyenne cinq heures par jour à la pratique de son instrument! Et pourtant il trouve encore un peu de temps pour pratiquer du sport – du vélo, de la course à pied – et rencontrer ses amis.