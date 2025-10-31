Portrait : Les pieds sur terre… et la tête dans les étoiles

Dès l’adolescence, Michel Jaccard s’est passionné pour l’astrologie, une pratique ancestrale généralement discréditée par la communauté scientifique. Pourtant, l’Urbigène est également physicien. Rencontre .

Alors qu’il étudiait à l’école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Michel s’est plongé dans deux univers que tout oppose: la rigueur des sciences dures et l’enchantement de l’astrologie. Une contradiction qui lui a parfois valu quelques problèmes de conscience. Mais après des décennies de pratique et de recherche, le physicien diplômé de l’EPFL a su tracer son propre chemin, entre astres et équations.

Michel a les poches pleines d’anecdotes: demandes de clients loufoques, révélations troublantes sur des évènements ou des personnes, il pourrait en parler des heures. Aujourd’hui, il nous raconte comment il a découvert cet art divinatoire, et comment il concilie sa pratique avec son bagage scientifique.

L’Omnibus: Qu’est-ce que l’astrologie, et qu’est-ce qu’elle vous apporte?

Michel Jaccard: L’astrologie, c’est une discipline qui remonte à la nuit des temps. Vous travaillez avec des symboles qui ont plusieurs niveaux d’interprétation. Tout l’art de l’astrologie, est de projeter ces symboles sur une personne et de permettre, entre autres, de prédire certaines orientations sur sa vie. Je pense que cet art me donne une connexion avec autre chose, ça ouvre des perspectives qui sont plus vastes que la formation scientifique que j’avais reçue – qui était déjà large ! Des champs qui sont au-delà de la matière.

Depuis quand êtes-vous intéressé par l’astrologie?

Je ne sais pas pourquoi je fais de l’astrologie… Un disciple de Jung disait que quand on a une passion, un projet, ça émerge assez vite dans l’enfance. J’ai eu mon premier Journal de Mickey quand j’avais quatre ans; la seule chose dont je me souviens, c’est de la carte de tarot représentant la Maison Dieu, une figure profondément symbolique. J’ai connu quelques épisodes comme ça dans mon enfance. Puis, après mon bac, j’ai rencontré une astrologue qui était aussi voyante. Elle m’a parlé en détail d’une personne que je connaissais à peine, et ces faits se sont plus tard avérés exacts! Ce jour-là, je me suis dit: «Michel, la physique c’est bien, mais il doit quand même y avoir autre chose.»

Comment arrivez-vous à concilier votre formation scientifique avec votre passion pour l’astrologie ?

Je ne rejette pas le bagage scientifique que j’ai reçu. Il peut d’ailleurs être utile en astrologie par la rigueur qu’il peut lui apporter. Mais voilà, le monde n’est pas ce que l’on croit qu’il est. C’est encore plus compliqué que ça. Parfois on me dit: «mais pourquoi tu t’intéresses tant à l’astrologie?» Au fond, je ne sais pas. Mais je peux vous dire une chose: si l’astrologie fonctionne, alors le monde n’est pas ce qu’il semble être.

Qu’est-ce que vous répondez aux personnes qui vous disent que science et astrologie sont incompatibles?

Il y a des gens qui me disent: «je ne crois pas en l’astrologie». Et moi je leur réponds: «il ne faut pas y croire, il faut en faire». En Suisse, on est pragmatique. On se fiche de savoir comment ou pourquoi quelque chose marche, pourvu que ça marche. On n’a pas besoin de tout rationaliser pour l’accepter.

Quand on me demande pourquoi ça marche, je fais tomber un objet. On peut se demander comment cet objet tombe et faire un modèle de physique pour l’expliquer. Mais est-ce que les gens comprennent vraiment pourquoi ça tombe? Non, personne ne le sait, mais c’est un système qui marche. En astrologie aussi il y a des théories, mais ça n’aide pas fondamentalement l’astrologue. Ce qui l’intéresse, c’est de savoir quelles sont les règles qui fonctionnent.

À l’heure actuelle, les deux disciplines me paraissent complètement distinctes. Mais l’astrologie permet à certains de mieux vivre et c’est un art noble, très noble même.

Pour plus d’information: www.swissastrology.ch