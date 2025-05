Portrait : La scène, une telle attraction

Clément Dagon n’est pas le sosie du chanteur Elton John. Mais, passionné de chant et de musique, il s’entraîne à imiter la star anglaise et perfectionne des reprises culte en vue du prochain concert de « tributes » organisé à Orbe fin mai. Portrait.

De la voix, de la présence et un visible plaisir d’être sur scène, face au public: ceux qui ont suivi Orb’Estivales en 2023 ont eu un aperçu des qualités de Clément Dagon. Le jeune homme de Concise – il a «presque» 19 ans – s’apprête à livrer une belle prestation au piano et au chant à Orbe le 24 mai prochain, en tant que tribute d’Elton John. Soit 45 minutes de reprises de l’excentrique chanteur britannico-américain, à la manière de la star, costume, chapeau et lunettes inclus. «Claudio (ndlr Vallone, organisateur de cet Urba Tribute Night) m’a proposé un boa, mais il pique», plaisante Clément. «Mon chanteur préféré, c’est Freddie Mercury. Mais vocalement, je ne peux pas – plus depuis la puberté. Elton John, c’est difficile, mais possible». Et la personnalité de ce chanteur lui convient. «Il s’est toujours battu pour des causes, des minorités, s’est toujours assumé comme il est. Et on l’a forcément entendu à quelque part: il a fait la bande-son du Roi Lion». La chanson préférée de Clément? Saturday night’s alright for fighting. «Du rock pur, celle qui me demande le plus de travail pour la chanter!».

De l’émotion

La mécanique et les voitures passionnent Clément, qui ne se voyait pourtant pas enfermé dans un garage et «préfère le contact humain». Le voilà donc lancé dans un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail. Cependant «j’ai toujours voulu être sur scène, chanter. Je fais de la musique depuis toujours». On en fait d’ailleurs tous dans sa famille, des parents, Eric (piano) et Marine (guitare et piano), aux frères et soeurs, Antoine (DJ), Jules («il joue un peu de tout») et Vahia (chant, notamment avec Abbavoice). Clément a ainsi débuté au piano, joué de la guitare et du violon, puis a obliqué sur le saxo, sur lequel il a croché. «Très cool pour de la musique en groupe! J’adore le jazz…» Pour le chant, il est passé par des reprises de groupes connus, comme ABBA et Queen, ainsi que tout l’éventail des musiques des années 1980 à 2000, du classique au rap, «du moment que cela provoque de l’émotion». Clément adore l’excentricité et n’aime pas les codes, ce qui le rapproche d’Elton. «Il a fait bouger le monde entier, avec des concerts de dingue. Lui laisse vraiment une trace… A lui seul, c’est un monde, pas juste un chanteur». Une trace qu’on pourra découvrir au Puisoir d’Orbe ce 24 mai, avec 45 minutes de reprises d’Elton John, suivies d’une heure d’ABBA en compagnie de Jenny et Vahia, et pour bien finir la soirée, plus d’une heure avec Queen.