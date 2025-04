Portrait : La force de la passion et de la fidélité

A Suchy, le rideau vient à peine de retomber sur les cinq représentations de « Si ? Fortunato Si ! » spectacle qui a mis en lumière l’histoire de Fortunato Bartolomeo de Felice, l’éditeur de l’Encyclopédie d’Yverdon. Cette fresque historique, interprétée à la salle communale par une troupe mêlant comédiens professionnels et amateurs, a connu un beau succès populaire, à juste titre. Co-écrit par Joël Fillion et Jean-Néville Dubuis, mis en scène par ce dernier, le spectacle s’est révélé aussi divertissant que rythmé et didactique. Jean-Néville l’a dédié à Isabelle, son épouse trop tôt disparue.

A 81 ans, Jean-Néville Dubuis continue de mettre de la passion dans toutes ses activités. Lui demander quels sont ses plus beaux souvenirs, c’est s’entendre répondre que ce sont ceux de l’avenir : une belle leçon d’optimisme. L’homme est né à Orbe, mais a grandi à Pully. Orbe, pour lui, ce sont d’abord les vacances au chemin de la Tournelle, auprès d’un grand-père qui lui a donné goût aux choses de la nature. Depuis lors, croquer des fruits, il peine à le faire en-dehors de ceux cueillis directement à l’arbre. Orbe, pour lui, est un lieu de passions, qu’il ne voudrait en aucun cas gâcher en y demeurant.

Le théâtre, Jean-Néville l’a découvert à neuf ans, au cours d’une soirée de gymnastique à Jouxtens. Une passion naissante qui l’a conduit aux cours populaires alors organisés par la Coop, avec pour professeurs les comédiens Paul Pasquier et Gil Pidoux, lequel deviendra un fidèle compagnon en théâtre comme en amitié.

Sa vie professionnelle débute avec un apprentissage de commerce, suivi tout aussitôt par un apprentissage de décorateur, à une époque où l’art d’embellir les vitrines était reconnu. Le jeune Jean-Néville rêvait de voyager ; une annonce placée dans un journal de Hong Kong le conduit finalement dans un magasin à… Oslo. Pas pour longtemps : après six mois d’un travail dont toute idée de créativité était bannie, le voilà de retour, fauché. A l’issue d’un périple de trois mois en auto-stop, il retrouve de l’emploi dans les vitrines lausannoises.

Un événement va bouleverser sa vie : alors qu’il remonte le Petit-Chêne à Lausanne, il croise un Gil Pidoux au pas de course qui a juste le temps de lui dire : téléphone-moi ! C’est ainsi que le voilà engagé pour les décors de la Quinzaine artistique d’Orbe, et même pour y jouer un rôle de timbalier. La Quinzaine sera pour quelques années son terrain de spectacle favori. Tour à tour comédien, décorateur, metteur en scène ( à neuf reprises ), son plus grand moment de fierté reste le « Till Eulenspiegel« qui avait mis en mouvement toute l’esplanade du château. Il quittera la Quinzaine à l’issue de la vingtième édition.

L’engagement de Dubuis dans le monde du théâtre est passé par l’Ecole romande d’art dramatique. Une formation qui lui a offert quelques rôles mais surtout, grâce à sa formation de décorateur, lui a permis d’œuvrer comme machiniste sur différentes scènes, dont celle des Acteurs Associés en qualité de chef technique, au Théâtre Municipal de Lausanne, en tournées en Suisse et en Europe.

La rencontre avec Isabelle dans un café urbigène a été plus qu’un coup de foudre : une authentique évidence pour tous deux. De leur union sont nés deux enfants, Néville et Géraldine, dont il se montre très fier.

C’est à Suchy que la famille s’est établie depuis 1987. N’étant ni natif de Suchy, ni agriculteur, Jean-Néville ne voyait pas d’un bon œil l’idée de faire partie du Conseil général. Invité malgré tout à venir découvrir une séance, il s’est retrouvé, comme il le dit « à l’insu de son plein gré », nommé secrétaire de l’assemblée – une responsabilité qu’il exerce avec fidélité et passion depuis 34 ans, mais qu’il abandonnera à la fin de la législature en cours.

A la question « Peut-on vivre du monde du théâtre ? », sa réponse est « Difficilement ». Jean-Néville n’a jamais manqué de ressources : on a pu le connaître en maître spécialisé dans les écoles lausannoises, en peintre indépendant, en livreur intérimaire, des jobs qui l’ont façonné et dans lesquels il s’est toujours investi. Une vie pleine de rebondissements, qui lui a offert des rencontres riches, des amitiés solides. Et à l’heure d’une retraite qui se veut active, il en profite pleinement.