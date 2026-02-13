Portrait : Ernest, 90 ans et un cerveau toujours bouillonnant

En ce début de février, sa famille était accompagnée d’une délégation des autorités communales pour célébrer son anniversaire, dans sa chaleureuse villa d’Orbe: né le 3 février 1936 à Oron-le-Chatel de l’union de Fritz et Mina, petits paysans, Ernest Baderstcher a en effet fêté son 90e anniversaire. Difficile à croire, tant le héros du jour s’exprime avec verve sur son parcours de vie, caractéristique d’une époque, et sur son engouement pour la recherche, dans les domaines de l’énergie et de l’agroalimentaire notamment.

Une famille et un emploi

Le jeune Ernest passe son enfance et sa scolarité à Oron, dans une période conflictuelle qui rend la vie difficile. C’est la guerre; à l’époque les gamins vivent pieds nus l’été et l’hiver en socques; derrière la ferme, une mine de charbon exploitée à coups de dynamite permet un appoint de chauffage bien apprécié.

Ernest fait ensuite un apprentissage de laborant chez Nestlé à la Tour-de Peilz. Et il rencontre Janine, sa future épouse, dans le train. 1959 est une année importante pour le jeune couple, qui se marie à Grandvaux – de cette union naîtra en 1961 Jean-Marc, qui habite aujourd’hui une villa non loin de chez ses parents – tandis qu’Ernest s’engage à Orbe, chez Linor-Nestlé, pour 45 ans de bons et loyaux services ! Un travail dans la recherche qui lui a permis de beaucoup voyager à l’étranger, particulièrement pour des mises en service, et de s’investir à fond dans l’innovation – Ernest est à l’origine de pas moins de 32 brevets dans l’agroalimentaire et les procédés technologiques.

Passions multiples

Ernest Badertscher a toujours porté intérêt à la chose publique: il a passé 4 ans au Conseil communal d’Orbe, puis 12 ans comme municipal au dicastère travaux-bâtiments, et a terminé sa carrière politique en siégeant 8 ans au Grand Conseil comme député socialiste.

Très impliqué dans la vie sociale, il a joué à la fanfare d’Oron puis à Orbe, a fait partie de la société de tir des armes de guerre, oeuvré en tant que membre de divers clubs – philatélique, photo, ski… Il s’est aussi engagé pour le service du feu, comme pompier CSI chef de groupe, et au comité de l’Association pour le développement des énergies renouvelables (ADER). Dans ce cadre, il a d’ailleurs édité un livre, 25 projets pour demain, qui traite entre autres des domaines de la nutrition, de l’énergie et de l’agriculture.

Et, bien sûr, nos lecteurs ont aussi souvent pu apprécier ses articles dans les colonnes de L’Omnibus.

On le sait moins, mais côté sportif Ernest n’était pas en reste: il peut notamment se targuer de pas moins de 13 participations à la course Morat-Fribourg !

Aujourd’hui, l’homme continue de se passionner pour la recherche dans le domaine de l’agroalimentaire, et en particulier celui des céréales. Les mots croisés, les sudokus, la lecture et, en soirée, l’incontournable télévision occupent une partie de ses loisirs, auxquels s’ajoute, à la belle saison, l’entretien des abords de la maison et du jardin, avec sa femme. On ne peut que lui souhaiter une bonne continuation, des jours paisibles pleins de découvertes passionnantes, entouré de sa famille et de ses proches.