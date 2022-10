Plaine de l’Orbe – Association Vaudoise Pour la Nature : Clôture de l’AVPN, l’élan continue!

NATURE – De fin 2017 à fin 2022 l’Association Vaudoise Pour la Nature a mené à bien des projets concrets et de sensibilisation dans la plaine de l’Orbe en faveur de la biodiversité en synergie avec les acteurs régionaux.

Jeudi 13 octobre au Château d’Yverdon s’est tenue la fête de clôture de l’AVPN conviant tous les acteurs afin de célébrer les projets réalisés ensemble. La mission de l’AVPN étant planifiée pour durer cinq ans, cette clôture était donc annoncée. Le but de l’association a été de donner l’élan et d’accompagner la réalisation de projets responsables. Le canton prend le relais.

Une belle équipe pour une belle réussite

L’AVPN a vu le jour grâce à la manne financière de la fondation MAVA, créée par Luc Hoffmann, biologiste ornithologue et petit-fils du fondateur de la société pharmaceutique Hoffmann-La Roche. Quatre ONG, soit Pro Natura Vaud, WWF Vaud, Birdlife Suisse et la Maison de la Rivière ont donné l’impulsion pour créer l’AVPN qui a vu le jour en novembre 2017. Outre le comité de pilotage composé de représentants de chacune des ONG fondatrices, une équipe de travail de trois jeunes femmes, Julie Gyger, Emilie Staub et Alexandra Dutoit, ont employé leur volonté, dynamisme et gentillesse pour franchir les réticences et accompagner l’accomplissement des projets. Car entre l’envie d’agir et l’action le chemin est long. Ces projets sont le signe que «cela est possible».

. Julie Gyger, Emilie Staub et Alexandra Dutoit de l’AVPN qui ont oeuvré pour accompagner la réalisation de quelque 70 projets en faveur de la nature dans la plaine de l’Orbe. (photo Catherine Fiaux)

Vous aussi pouvez agir, la nature vous attend

Après la projection du film vidéo «L’AVPN et la Plaine de l’Orbe» imaginé par Alexandra Dutoit, une carte interactive de la région a permis de mettre à l’honneur les quelque septante projets ayant vu le jour, par exemple: poses de nichoirs, d’hôtels à insectes, plantations de haies indigènes, créations de plans d’eau permanents ou temporaires, sentiers et panneaux didactiques, conférences et sensibilisations diverses. Entre autres, Patrick Frey, paysan d’Agiez témoigne que «Les trois mares créées avec l’AVPN sont tant des réservoirs que des zones relais pour animaux». Téophile Schenker, député et municipal de Mathod salue la plantation de haies indigènes alors que Jean-Marc Ducotterd relate la création du centre Emys à Chavornay consacré uniquement à la tortue du même nom qui est la seule indigène.

L’AVPN relève la très bonne communication avec la ville d’Orbe, ses municipaux et son office de la durabilibité faisant fi de toute psycho-rigidité.

Des initiatives de sensibilisation et de communication grand public font partie des projets. Par exemple : Conférences, interventions dans les écoles, exposition itinérante «ClimExpo» ayant fait halte à Orbe et actuellement à Yverdon. A souligner que l’attractif catalogue de bonnes pratiques édité par l’AVPN, «Nos jardins revivent» ainsi que la BD «Les aventures de Maurice le hérisson dans la plaine de l’Orbe», sont disponibles sur le riche site de l’AVPN qui a choisi de partager les documentations et outils acquis durant ces cinq années.

L’aula Magna au Château d’Yverdon ce jeudi 13 octobre accueillaient la fête de clôture de l’AVPN. (photo Catherine Fiaux)

Communiquer, essaimer, convaincre autour de soi tel est bien l’enjeu en sachant que la canton met des moyens à disposition des communes pour subventionner ces initiatives éco-responsables.

Ne pas hésiter à visiter et à s’inspirer du site de l’AVPN: www.avpn.ch