Performance artistique – Ferme du Joran : Les fillettes coquelicots, mouvement de résilience poétique

Dimanche dernier dès 10 h., de nombreux parents et jeunes enfants se sont réunis à la ferme du Joran à Orbe, en réponse à l’invitation de Catherine Dubosson, herboriste diplômée, un peu cueilleuse de couleurs et un peu fée candide. Cette dernière a coupé et cousu main et machine avec patience et amour, une septantaine d’adorables petits manteaux rouges à capuche en laine bouillie et popeline. Ceux-ci, prêtés aux jeunes participants, sont à vendre.

Résilience plus que résistance

Le principe est de valoriser une agriculture davantage respectueuse de l’environnement, favorisant le retour à une biodiversité disparue. Ce dimanche-là, une vingtaine d’enfants vêtus de leur manteau rouge sèment un mélange de graines (blé, coquelicot, bleuet, adonis et fleur de vénus) dans une parcelle bio prêtée par la ferme du Joran. Puis, ils reçoivent un certificat sur un papier fabriqué avec des chutes de manteaux et imprimé sur place avec une copie de presse Gütenberg!

Au printemps, les bambins reviendront pour observer ce qui aura poussé ou non. Saviez-vous que le coquelicot est le symbole du repos et de la paix?

Joli projet poétique et complet qui met en évidence la nature, sa grâce et ses mystères.

www.catherinedubosson.net