Patrimoine :  Les vieux moulins remis à flot font portes ouvertes  

Témoins d’une débordante activité pré-industrielle, plus d’une centaine de bâtiments utilisant la force de l’eau sont à visiter ce samedi dans toute la Suisse. Découvertes ingénieuses et historiques en perspective.

A l’occasion de la 23e édition de la Journée suisse des moulins, ce samedi 20 mai, 114 moulins historiques, huileries, scieries, forges et micro-centrales hydrauliques de tout le pays ouvrent leurs portes aux visiteurs. Avec pour caractéristique principale que tous fonctionnent à la force de l’eau et sous le slogan «L’électricité, c’est aussi notre affaire». Ce en rapport avec le lancement de l’initiative et de la motion «Chaque kilowattheure local et renouvelable compte» par l’association suisse des Amis des Moulins, en partenariat avec Swiss Small Hydro, l’association suisse pour la petite hydraulique.

Précieuse ressource

Produire de l’électricité au fil de l’eau? Une évidence centenaire: après avoir longtemps utilisé la force hydraulique en prise directe – mue par l’eau, la grande roue actionne des outils via diverses démultiplications – certains moulins se sont dotés d’une seconde roue, sous la forme d’une turbine produisant de l’électricité. Aujourd’hui certaines d’entre elles, réhabilitées, mais plus forcément opérationnelles dans le moulin, génèrent inlassablement du courant électrique. D’un point de vue de l’efficacité et de la rentabilité, il est en effet plus intéressant de produire de l’électricité à longueur de journée, tout en ayant électrifié la scie ou la meule, actives seulement quelques heures. Il est toutefois indispensable de gérer judicieusement la ressource eau, précieuse fournisseuse d’énergie, mais aussi source de vie.

Visites au programme

Dans la région, quatre bâtiments pré-industriels vont participer à ces portes ouvertes. La scierie Crisinel et moulin Morvaz de 1885, situés près de la Venoge entre La Sarraz et Moiry (démonstration de sciage), disposent de deux roues en acier, l’une pour le générateur et l’autre pour la scierie. Le moulin-huilerie de Sévery (près de Pampigny) proposera des démonstrations de pressées d’huile de noix à froid, à l’ancienne, à l’aide de sa roue à augets. A Chavannes-le-Veyron, l’occasion sera belle de découvrir pour la première fois le moulin du Veyron (scierie, forge, pressoir et huilerie en cours de mise en service). De même, au pied de la source de la Diaz, au lieu-dit Le Battoir à Romainmôtier, la scierie de 1886, en cours de réhabilitation, fera des démonstrations de coupe de fûts de bois.

Tout le programme et l’initiative fédérale sous www.amisdesmoulins.ch