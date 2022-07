Parc Jura Vaudois : Observatoire citoyen du paysage

NATURE – Parmi les divers projets et actions mis sur pied par le Parc naturel régional Jura vaudois, en voici un qui a retenu mon attention et m’a incité à m’engager comme bénévole.

Par un appel dans les médias, des «reporters du paysage» étaient recherchés parmi la population, le but étant de former des volontaires à effectuer des photographies de divers lieux et paysages. Sur la base de documents photographiques datant de plusieurs dizaines d’années, les «reporters du paysage» seront amenés à se rendre aux différents endroits illustrés et réaliser de nouveaux clichés, cadrés comme les anciens, pour représenter les modifications qui ont été apportées, naturellement ou par l’homme.

C’est chargé de leur matériel photographique qu’une douzaine de volontaires se sont présentés au siège du Parc Jura vaudois, à Saint-George, le samedi 18 juin, pour une journée de formation.

Exercice pratique : la lecture du paysage (Photo Jean-Claude Seydoux)

Caroline Khamissé, responsable Paysage et nature, a accueilli ces enthousiastes et leur a expliqué ce qui était attendu de chacun d’eux. La formation avait deux objectifs, permettre d’obtenir les bases pour comprendre et lire le paysage, ainsi qu’acquérir les bons gestes pour de la photo comparative. En effet, durant la campagne, il est demandé aux bénévoles d’effectuer une lecture rapide du paysage pour connaître les différents types de paysages qui se trouvent sur le territoire du Parc, grâce à une méthode mise au point par la Fondation Suisse pour la protection et l’aménagement du paysage. Un vocabulaire spécifique permet de désigner les catégories de paysages : naturel, agricole, villageois, etc., ainsi que les différentes textures paysagères: hydrique, forestière, minérale, patrimoniale, etc.

Outre trois collaborateurs du Parc Jura vaudois, trois spécialistes ont participé à cette journée de formation, Roman Hapka et Nicolas Petitat, de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, et Benoît Renevey, photographe indépendant. Après un cours théorique, un déplacement a été effectué pour la mise en pratique, au village du Pont ainsi qu’à Praz-Rodet. Ces nouveaux «reporters du paysage» ont ainsi pu tester leurs récentes connaissances en lecture du paysage et en prise de vue comparative, comment documenter de manière très précise et complète chaque cliché. Malgré la température élevée de cette journée ensoleillée, tous ont apprécié ces échanges de connaissances.

Exercice pratique : la prise de vue comparative (Photo Jean-Claude Seydoux)

Durant l’été à venir, ces bénévoles vont recevoir les documents photographiques «historiques» de base avec des coordonnées précises, et réaliseront ensuite les documents attendus par le Parc Jura vaudois. Le résultat de leur travail pourra être découvert par le public, dès cet automne, sur le site internet www.parcjuravaudois.ch.

Chaque année, des campagnes et projets spécifiques sont mis sur pied et demandent la participation de bénévoles parmi la population pour, par exemple, lutter contre les plantes exotiques envahissantes, effectuer des recensements de la faune et de la flore, le repérage de zones de nidification, entretenir un biotope humide, etc.

Le Parc Jura vaudois est l’un des parcs naturels régionaux suisses. Il est reconnu d’importance nationale depuis 2013. Le périmètre du Parc regroupe 30 communes territoriales du canton de Vaud (34 dès 2023) et s’étend du sommet de La Dôle au bourg de Romainmôtier. Plusieurs communes du Vallon du Nozon en font partie, dont Vaulion, Premier, La Praz, Juriens et Romainmôtier.