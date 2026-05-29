OC – Chantier : Travys se fait transparent

Visite guidée mensuelle, séance de présentation et intervention du canton. La compagnie Travys fait les choses bien quand il s’agit d’informer la population sur le projet de modernisation de la ligne Orbe-Chavornay.

Grâce à une inscription en ligne, on peut visiter jusqu’au mois d’octobre l’impressionnant chantier de Travys. La rénovation et la modernisation de la ligne ferroviaire entre Orbe et Chavornay, entreprises depuis l’automne 2024, permettront de la connecter au RER Vaud.

Visite du chantier

Cheffe de projet Travys, Andréia Dias répond aux questions d’une douzaine de visiteurs, explique les détails des principaux ouvrages d’art réalisés sur les zones de St-Eloi, l’Etraz, gare des Granges et du pont routier de Chavornay avec sa nouvelle courbe ferroviaire.

(Photos fournies)

Sous le pont de Chavornay, une gigantesque structure métallique rouge est construite pour soutenir l’édifice avant que les piliers n’aient été mis en place. Bétonné avec des armatures tirées pour tester la résistance, le pont subira des essais de charge avant l’ouverture aux utilisateurs. Une paroi antibruit a été mise en place sur la commune de Chavornay avant le début des travaux. Cinquante personnes travaillent chaque jour sur le pont coulé sur place, plus de trois kilomètres de pieux ont été installés sur la route dotée d’un revêtement 2P phono absorbant. Sous l’ouvrage, on peut admirer un travail artisanal minutieux de coffrage en bois sur mesure.

(Photos fournies)

Pour la petite histoire, il a été trouvé une femme de l’âge de bronze avec toutes ses dents à l’occasion de fouilles au début de la route vers Chavornay. Concernant la faune et la flore, il est prévu un espace pour insectes et petits animaux en dessous de l’ouvrage, et des orchidées sauvages protégées ont été déplacées des abords de la route vers le terrain de Travys lors de la construction.

Agenda des travaux

Durant l’automne 2026, les mâts de la ligne de contact seront déposés par hélicoptère sur le trajet du train de la gare d’Orbe. La fin de l’année 2026 sera dévolue aux finitions et aux tests. La mise en service de la ligne se fera au printemps suivant. L’ouverture de la route est prévue pour le 13 août.

Séance d’information du 5 mai

Le public attentif a pu poser des questions et obtenir des réponses constructives de la part des intervenants Travys. La salle comble témoigne de l’intérêt de la population pour ce projet de mobilité régionale. Les équipes de Travys ont présenté les progrès réalisés ces derniers mois, notamment sur les secteurs de St-Eloi, des Granges et d’Orbe. Une attention particulière a été portée aux impacts des travaux pour les riverains et les usagers, avec un aperçu des perturbations à venir, des fermetures planifiées et des mesures mises en place pour accompagner la population (fermeture de 24h à Saint-Eloi le 9 août, installation de feux à la rentrée scolaire, création de passages à niveau pour piétons, mobilité douce à doubles voies du côté de Chavornay).

Le canton était également présent avec l’intervention de Julien Niquille de la DGMR. Un éclairage complémentaire a été donné sur la mise en service prévue en 2027 de la ligne R10 reliant Orbe à Renens. À long terme, le sillon horaire Orbe–Chavornay–Lausanne sera défini dans l’étape d’aménagement 2035 du programme PRODES, avec un prolongement envisagé jusqu’à Palézieux. Les travaux seront en cours jusqu’au 5 avril 2027 et la mise en place de la ligne R10 proposera une offre de démarrage de dix allers-retours par jour (lu-di) exploitée par les CFF. La ligne de bus CarPostal n°680 Yverdon-les-Bains–Orbe sera prolongée à Chavornay. L’horaire 2027 entrera en vigueur le 13 décembre 2026. Tous ces échanges avec le public ont permis de recueillir les remarques des participant·e·s dans un esprit de dialogue et de transparence.

Informations téléchargeables, enregistrement par caméra de l’évolution des travaux en timelapse, photoshootings par drone visibles sur www.travys.ch