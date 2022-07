Nouveau matériel roulant OC : Comme un vent nouveau à l’Ottawa-Chicago!

Orbe-Chavornay – Ottawa-Chicago, tel était le surnom dont affublaient les Urbigènes le train qui reliait sans relâche et assidûment les deux mégapoles en devenir de chaque côté de la plaine, Orbe et Chavornay.

Orbe-Chavornay qu’il s’appelait précisément ce train, cette dénomination ayant désormais disparu des tabelles des tarifs et prescriptions ferroviaires suisses, absorbées par l’entreprise TRAVYS, sise à Yverdon-les-Bains.

Quelle que soit sa destinée, cette ligne restera dans l’histoire comme ayant été la première ligne de Suisse électrifiée, privée et à voie normale. Autre record inégalé à ce jour et qui ne le sera probablement jamais: c’est la plus courte ligne de suisse avec ses 3,900 km. de longueur, même pas battue par une concurrente en Suisse alémanique: l’Oensingen-Balsthal qui comptabilise exactement 4 km. !!!

Un vent nouveau, disions-nous en titre, en ce sens que le trafic voyageurs par le rail va partiellement reprendre ses droits à partir du lundi 4 juillet prochain avec du matériel plus adapté à un confort que chaque voyageur est en droit d’attendre en les temps actuels.

Il était une fois ( Photo Willy Dériaz )

En effet, deux motrices «d’occasion» agréablement plus spacieuses, confortables et modernes, en provenance de Karlsruhe, vont désormais sillonner la plaine entre la Commune «Aux Deux Poissons», comme elle s’appelait au temps de la gloire de l’OC et celle des «Corbeaux».

Les barrières accompagnées de leur doux carillonnement vont à nouveau être actionnées par des convois de voyageurs, le rail va se dérouiller, la gare retrouver un peu de sa raison d’être et le trajet ne sera plus contrarié par des feux routiers à fonctionnement réfléchi pour dissuader l’usage de la route, ceci à l’encontre de toute logique environnementale…

La qualité de l’information aux usagers qui reste une fierté chez TRAVYS sera, en l’occurrence, assurée essentiellement par des panneaux électroniques à lecture aisée, où le moyen de transport du moment (bus ou train) sera identifiable sans difficulté.

Une modernisation de bel et bon aloi à l’heure où l’écologie est au centre de beaucoup de décisions, d’idées et de mises en place respectueuses d’une planète qui en a bien besoin !