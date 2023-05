Musique : Euterpe en visite à Chantemerle !

Volontaires, et même très volontaires, les jeunes chanteurs de l’école de Montchoisi se sont produits avec grand succès sur deux soirées à Chantemerle. Emotions garanties.

On peut effectivement dire que la déesse grecque de la musique a fait une visite remarquée les 11 et 12 mai passés en l’Aula de Chantemerle. Les instants choraux et musicaux que nous ont réservés des élèves des classes de Montchoisi ont atteint un bien sympathique taux de perfection, sachant, de plus, que tous ces virtuoses étaient de parfaits volontaires – vu qu’aucune obligation de participation ne leur avait été enjointe. Mieux encore, et sans forfanterie: afin que tous ces juvéniles bénévoles puissent se produire, il a fallu organiser deux soirées… Preuve est ainsi faite que nos «vintagisantes» sociétés de chant ont tout leur avenir devant elles, sous réserve, évidemment, d’un solide dépoussiérage !

Soirées bissées

Sous la ferme et indulgente, efficace et souriante direction d’Iris Pasandin, musicienne de talent et pianiste passionnée, ces jeunes ont rapidement conquis un public qui leur a bien rendu le plaisir qu’il a ressenti. Leur spontanéité et leur évidente joie de chanter ont eu tôt fait qu’un auditoire nombreux et attentif leur pardonne un ou deux dièses mal ajustés, dus à des voix en mue, ainsi que quelques bémols en devenir de perfection consécutifs à de sournoises traces de trac pour le moins compréhensibles. Joie, bonheur et admiration devant le travail accompli quand le Petit Choeur nous a interprété, entre autres, des chansons de Goldmann, Zaz et Aznavour. Admiration lorsqu’un jeune pianiste prénommé Jan nous a joué en solo un prélude de… Jean-Sébastien Bach. Emotion réservée à un jeune Afghan répondant au prénom d’Awiz, récemment arrivé en notre commune, qui a eu la courtoisie de nous chanter, seul au micro, et en français J’ai quitté mon pays d’Enrico Macias! Rafraîchissant, régénérant et revitalisant, ce genre de moment auquel le vocable de «un peu hors du temps» sied à merveille, apaise s’il le faut, réconcilie avec la vie comme il se doit, octroie une parenthèse de paix dont on a bien besoin en ces temps pour le moins troubles. Bravo et merci à Iris ainsi qu’à toutes «ses» équipes d’artistes en herbe. Question pour des champions et en point d’orgue: à quand la prochaine soirée?