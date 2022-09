Musée du fer : Nouvelle galerie temporaire

Savez-vous ce qu’ont en commun Völund, Ephaïstos, Culann, ou Tubal Caïn, Brokk ou encore Brigit ? Peut-être serez-vous moins désorienté(e) si je vous citais Cétautomatix ? Mais oui, vous brûlez, c’est le forgeron du village d’Astérix et Obélix, la brute épaisse qui s’emploie à ligoter et pendre Assurancetourix pour l’empêcher de chanter. Si je vous cite encore Vulcain, alors là, on ne brûle plus, on touche au but.

Kilian Rustichelli, conservateur du musée, réalise ici un projet qu’il avait en tête il y a de cela déjà deux ans lorsqu’il fut nommé à la tête du musée : créer une exposition temporaire sur ceux qui ont été les icônes de la forge. Il a réalisé un parcours en huit ilots présentant huit personnages fictifs, historiques ou mythologiques. Pour chacun, un triptyque le détaille par des textes accessibles et courts, mais surtout par une oeuvre d’art réalisée à la forge du lieu et qui valent à elles seules le déplacement. La boucle se referme avec la diffusion d’un film sur la légende vallorbière du forgeron Donat et les recherches historiques qui ont eu lieu à ce sujet.

Le but affirmé de Kilian est de rappeler que le forgeron fut depuis très longtemps au coeur de la vie des communautés et même élevé à la hauteur d’un dieu. Il rêve aussi de faire rayonner cette activité pour inciter les jeunes à se diriger à nouveau vers cet art en créant un centre de compétences à Vallorbe. Le musée ayant déjà 42 ans d’existence, la nécessité d’entrevoir une réfection se pointe gentiment et pourrait donner lieu à une refonte générale en incluant ce centre. Kilian a d’ailleurs demandé l’inscription des métiers de la forge traditionnelle au patrimoine immatériel du Canton de Vaud afin d’avoir son appui dans cette entreprise et ainsi pérenniser les différents métiers de la forge.

A la forge traditionnelle. (photo Serge Goy)

Ce week-end marquait donc le vernissage de cette exposition. Il était également proposé deux ateliers à la forge du lieu, soit la possibilité de bénéficier d’une courte initiation pour les enfants, mais aussi d’assister à une démonstration de fonderie de bronze. Les artisans du fer étaient bien sûr ici avec cinq stands pour proposer leurs produits.Le musée est donc toujours la ruche bourdonnante qu’il est bon de visiter avec tout son entourage extérieur de roues à eau que l’Orbe se plaît à faire tourner.