Musée du fer : Le minerais de fer sous tous ses aspects

Conférence – Dégustation– Pour sa 2e «Soirée du Musée» de l’année, Killian Rustichelli, dynamique conservateur du musée du fer, a proposé un événement riche et ludique autour du minerai de fer.

La conférence

Nicolas Meisser, conservateur du Musée cantonal de géologie de Lausanne, passionné et passionnant, saura captiver son auditoire. Savez-vous qu’il existe 5 800 espèces minérales dont 1 700 contiennent du fer ou que le cerveau des oiseaux migrateurs recèle des micro-cristaux de magnétite, ce qui pourrait expliquer leur trajectoire?

Le docteur Meisser se concentrera ce soir-là sur trois minerais, la magnétite ou minerai noir et ses propriétés magnétiques, l’hématite ou minerai rouge et la goethite ou minerai brun. Tous trois contiennent du fer à des proportions variables et peuvent être trouvés dans notre région, plus spécifiquement dans l’Orbe. Pour la magnétite, munissez-vous d’un aimant.

Le conférencier soulignera également l’énorme impact environnemental et bien sûr économique de la sidérurgie.

L’expérience à la forge

Après la théorie, la pratique et l’assemblée se déplace vers l’ancienne forge de 1920. Là, l’ambiance est donnée. Un peu apprenti sorcier et un peu Merlin l’Enchanteur, Nicolas Meisser fera une démonstration de réduction à haute température, soit aluminothermie. Il s’agit en termes plus communs, de prendre 100 gr de minerai en poudre, ici hématite ou magnétite et de les mélanger à 30 gr de poudre d’aluminium. En chauffant le mélange à l’aide d’une mèche, on provoque une réaction de réduction permettant d’obtenir un morceau de fer compact. Lors de la réduction, la température atteint les 2’300 degrés et produit un très intense rayonnement d’ultraviolets dont il faut détourner le regard. Après ce captivant moment pratique, chacun a pu manipuler la boule de métal encore chaude issue de cette réduction, une expérience comme on les aime!

Expérience d’aluminothermie: mise à feu du mélange de poudres de magnétite et d’aluminium.

Lors de l’expérience de réduction, la température atteint les 2 300 degrés !

La combustion est terminée, reste un petit volcan.

Le morceau de fer encore tiède tel qu’il apparait après la démonstration de réduction à haute température (Photos Catherine Fiaux)

C’est par ce procédé que sont soudés les rails de chemins de fer !

La partie gustative ou croquer du fer

En touche finale, à relever l’excellent concept que de proposer une dégustation sur le thème de la soirée soit ce jour-là, du fer! Non, ce ne furent pas des vis ou autres limes qui furent offertes aux papilles, mais bien de délicieux canapés, gougères, tartelettes et autres accompagnés de vins locaux. Car, bien sûr, les sulfites se nichent dans le vin, le fer dans les quiches aux épinards ou encore le magnésium enrichit les tartelettes noix-chocolat. Le fer, un vrai régal! Killian Rustichelli, conservateur du musée depuis 2020, foisonne d’idées et de projets pour développer la mise en valeur des lieux. A suivre ! www.museedufer.ch