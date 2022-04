Musée du fer et du chemin de fer : Vallorbe affûte ses lames !

évènement – Le quinzième festival des couteliers organisé par le Musée du fer et du chemin de fer de Vallorbe s’est déroulé durant le week-end de Pâques, du 16 au 18 avril, aux Grandes Forges.

De quoi satisfaire les amateurs et les collectionneurs (Photo Véronique Hartwig)

Cette manifestation, annulée ces deux dernières années en raison de la pandémie Covid-19, a remporté un flambant succès et dépassé de loin toutes les prévisions de fréquentation pour ces trois journées.

L’invité d’honneur «Armedia» est une entreprise française spécialisée dans la réalisation de costumes, armes et armures historiques pour le monde du spectacle. A relever qu’Armedia s’est chargée de confectionner les armes, armures, costumes et accessoires de la série portée sur les écrans de cinéma «Kaamelott».

Armes et accessoires utilisés dans la série « Kaamelott » (photo Véronique Hartwig)

C’est sous l’ère médiévale que s’est animé ce festival durant trois jours, présentant diverses démonstrations et ateliers de forge, poterie, armes, armures et combats reconstitués. A relever la remarquable prestation du Syndicat des couteliers corses et forgerons du Musée du fer dans les activités de la forge et de travail du bronze. Sans oublier les artisans couteliers venus en nombre de Suisse, France et Corse pour présenter de très belles réalisations.

De nombreuses démonstrations et ateliers de forge étaient présentés (photo Véronique Hartwig)

Et côté «ripailles», sangliers entiers à la broche étaient proposés pour le repas de midi du samedi, ce qui a ravi les papilles gustatives de beaucoup de monde!