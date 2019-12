Mort d’un roi des forêts : Une vie peu ordinaire

En fin de semaine dernière, l’ex sapin-président communal est tombé de toute sa longueur. Il avait plus de 300 ans, mesurait 44 m de haut et était connu et apprécié des Baulmérans mais pas que …

Sa vie a été particulière. Chaque année, il accueillait pour l’apéro les conseillers communaux en tournée de gestion. En 2003, il était déchu de son titre car un voisin l’avait dépassé de 4m. Il devait être abattu. Cette condamnation n’avait pas plu à de nombreux villageois qui avaient alors décidé de bloquer l’accès à son tronc en voiture et s’étaient enchaînés autour de lui. La mobilisation avait incité l’inspecteur forestier à le gracier.

En 2015, il était victime de lacérations à la tronçonneuse par des inconnus particulièrement abjects. Ces blessures vieilles de 4 ans sont probablement les causes de sa chute vendredi dernier.