Mobilité : Lever les freins qui nous empêchent de pédaler chaque jour

Samedi 6 septembre, sur l’esplanade du château d’Orbe, les partenaires du projet BikeCard Nord vaudois ont donné un bon coup de pédale à la promotion de la pratique du vélo au quotidien. Une invitation festive pour voir ce qui coince – et apporter des solutions.

À l’heure où les enjeux environnementaux se font pressants, le vélo apparaît comme une solution intéressante dans le domaine de la mobilité; pourtant, il reste encore largement sous-utilisé. Née de ce constat, BikeCard, l’étude menée par la haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon, scrute les freins et identifie les leviers les plus efficaces pour encourager son utilisation au quotidien. Les freins? «Par exemple, où ranger mon vélo chez moi, ou les infrastructures de stationnement manquantes», explique Julie Barbey Horvath. La chargée de recherche à la HEIG-VD précise: «Nous, on aimerait comprendre comment les gens se déplacent dans le Nord vaudois et dynamiser l’utilisation du vélo dans la région».

De gauche à droite, sur la partie avant du e-tribike Michel Trentini et derrière lui, Quentin Pellaux de bikesLab, Marie Leyvraz, commerciale à la fondation PrimeRoche à Prilly, Ronald Frossard, chauffeur chez Les Petites Fugues, Pierre-Alain et Elsbeth Lüthi. (Photos Corinne Authouart)



Intégrer la mobilité douce

Convertir de nouveaux usagers à la bicyclette implique de lever des freins aussi divers que la tenue vestimentaire adaptée ou la confiance en ses capacités physiques. La sécurité reste également une préoccupation centrale, souvent relevée par les cyclistes. Samuel Glayre, responsable de l’office de la mobilité de la commune d’Orbe, explique le travail transversal indispensable à une vision incluant les moyens de mobilité douce dans chaque nouvel aménagement de voirie: «Dès qu’il y a un projet mené par un service communal, je suis sollicité pour voir comment les mobilités sont intégrées, comment le projet peut être complété pour considérer les besoins de l’ensemble des modes de déplacement, dont notamment la marche et le vélo, qui restent souvent les parents pauvres des infrastructures routières. Le projet emblématique du moment est l’avenue de Thienne, l’axe principal qui relie le sud et le nord de la ville».

Deux des acteurs porteurs du projet BikeCard, la HEIG-VD et l’ADNV, représentées respectivement par Julie Barbey Horvath, chargée de recherche, et Mathias Vallat, responsable développement économico-touristique. (Photos Corinne Authouart)

Partenariat multiple

BikeCard, c’est une approche méthodologique menée par la HEIG-VD et des partenaires opérationnels, soutenus par les communes d’Orbe et de Yverdon-les-Bains. Samedi dernier, bikesLab, entreprise de services autour du vélo, a ainsi fait la démonstration de l’étonnant e-tribike, qui permet à une personne en chaise roulante de profiter des sensations du vélo. Marie Leyvraz, de la fondation PrimeRoche, témoigne des avantages pour les bénéficiaires: «Les personnes restent sur leur chaise roulante. C’est plus simple. C’est comme s’ils pédalaient eux-mêmes».

L’association pour le développement économique du Nord vaudois (ADNV) gère pour sa part la communication, la promotion et le travail de synthèse du projet. Mathias Vallat, responsable économico-touristique, précise l’ambition de faire bénéficier d’autres collectivités, au-delà du Nord vaudois: «L’idée est de fournir un clé-en-main reproductible, applicable de manière généralisée».

En plein jeu «coince-coince» d’agilité et d’équilibre, animé par le Vélo Club Orbe. (Photos Corinne Authouart)

Cette journée a aussi été l’occasion de mettre en lumière le Vélo Club Orbe, qui a eu l’opportunité de faire la promotion de son école du vélo et dont les moniteurs ont animé des jeux d’agilité. Les Petites Fugues, pour s’évader en triporteur, étaient également de la partie, tandis que Wanner Cycles a mis en prêt des vélos électriques, à tester sur place ou lors de la balade qui a conclu la manifestation, samedi après-midi. Une vingtaine de participants ont enfourché leur bécane à pédales pour un parcours de 15 kilomètres, agrémenté d’un goûter offert par Pro Vélo Nord vaudois.

BikeCard recrute des participants. Envie de (re)pédaler au quotidien et besoin d’un accompagnement ? Infos et inscription sur www.adnv.ch/bikecard