Micro trottoir : Ticket gagnant pour les Urbigènes ! 

Cette semaine, nos micro-trotteuses se sont promenées dans les rues d’Orbe afin de demander aux passants ce qu’ils feraient s’ils gagnaient un million de francs au loto.

Chaque année, plusieurs dizaines de personnes en Suisse deviennent millionnaires grâce à des jeux d’argent. Les Suisses font d’ailleurs partie des plus gros joueurs d’Europe!

Il ne s’agit pas ici de glorifier ces jeux, qui mènent parfois à des addictions, mais plutôt de répondre à notre curiosité: que font ces nouveaux millionnaires avec tout cet argent fraîchement acquis? Est-ce qu’ils se laissent tenter par le luxe? Gardent-ils au contraire un mode de vie simple? Le champ des possibles est quasi infini…

Donner et ouvrir un espace pour l’art

«Il y aurait une grande partie que j’offrirais à des œuvres de charité; avec ce qu’il resterait, je me ferais aussi plaisir sans culpabilité. En tout cas, je ne prendrais pas de décisions impulsives»

«Un peu pareil pour moi, mais j’aurais aussi envie d’investir en louant ou en achetant un espace de création. Un atelier ou un théâtre, quelque chose comme ça. Créer un espace pour l’art que je pourrais utiliser, mais que je partagerais aussi avec d’autres personnes. Eva, 19 ans, et Yakub, 18 ans

Acheter une maison

«J’achèterais certainement une maison ! J’arrive à un moment où c’est plus ça qui va m’intéresser par rapport à ma vie actuelle plutôt que de le dépenser autrement. Une maison, ce serait vraiment quelque chose qui assurerait l’avenir de ma famille et le mien.» Marc, 33 ans

Marc (Photos Lilou Fauchez et Emi Randin)

Investir dans mon entreprise

«Je créerais une entreprise pour vendre des produits de beauté naturels et écologiques. Je travaillerais par exemple avec des fermes, qui seraient en même temps des espaces pour aider des femmes en situation précaire ou compliquée. Elles pourraient travailler dans ces endroits tout en étant nourries et logées, et je leur laisserais suivre des études si elles le souhaitent. C’est un projet que j’ai depuis longtemps.» Elisa, 22 ans

Ne pas oublier ses proches

«Je donnerais cent mille francs à ma mère, cent mille à mon père et le reste j’essaierais de l’investir, dans l’immobilier par exemple. Mais d’abord je me ferais plaisir, j’irais en vacances, aux Maldives ou en Thaïlande. Je pense que je partirais solo pour me retrouver. Je veux découvrir un pays, les paysages, les cultures, les nouvelles personnes… Ce sont des gens qui ne fonctionnent pas comme moi: moi j’ai été habitué à la Suisse, eux c’est différent. Et je veux m’adapter à leur manière de fonctionner. Je donnerais aussi une grande partie à mes potes, ceux qui étaient là depuis le début! Ce sont des gens que je connais depuis dix ans, ils ont été là dans les hauts et dans les bas. Leur présence vaut plus que de l’argent.» Diogo, 21 ans

Rester raisonnable

«Je mettrais quelque chose de côté, je déposerais à la banque pour la retraite. Et je partagerais, je donnerais à des institutions ou des gens dans le besoin. Mais je ne dépenserais pas tout d’un coup ! Je ne suis pas pour faire des choses qui ne sont pas nécessaires. Et des voyages, j’aimerais en faire quand je serai à la retraite. Et je ferais sûrement une fête.»

Brigitte, 50 ans

Voyager sans attendre

«Je donnerais à des associations qui font des recherches pour le cancer, ou pour des enfants handicapés. Ou je ferais un voyage à travers le monde. Je travaillerais très peu de temps, et le reste je le passerais à voyager. Je ne voudrais pas attendre la retraite, je ne sais pas si je serais malade. Je n’attends pas pour m’amuser. Et puis, il faut réaliser ses rêves : construire une maison pour soi, pour plus tard. Pour ne pas se retrouver à la retraite avec très peu d’argent et sans maison. Faire ce qu’on aime sans trop gaspiller son argent pendant la jeunesse. Je ferais quand même fait une fête. Voilà, fêter mais sans gaspiller». Miski, 26 ans

J’ai déjà le vélo de mes rêves

«Je donnerais une partie à mes parents, pour que la famille soit à l’aise financièrement. Et puis j’investirais dans l’immobilier. Peut-être avoir quelques petites résidences secondaires. M’acheter quelque chose sur le coup ? Non, j’ai déjà le vélo de mes rêves.» Martine, 45 ans

Donner pour une cause

«Je partagerais avec mes deux enfants. Et puis je donnerais à quelques associations. Enfin, une association spécialement, pour les aveugles. Parce que je suis moi-même un peu malvoyante et je connais beaucoup de gens qui ont des problèmes de vue, alors cela me tient à cœur. Et mes enfants, j’aimerais qu’ils s’achètent une maison, car notre argent à la banque ne sert plus à rien. La pierre c’est une valeur sûre. Pour moi? Peut-être que j’achèterais une alliance, pour mon mari et moi, parce que les nôtres ne nous vont plus. Oui, ça serait un joli cadeau que je nous ferais.»

Deolinda, 55 ans

Et vous, que feriez-vous avec un million de francs gagnés au loto?

Si cette page vous a plu, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos retours, ou des suggestions pour de futurs thèmes ! Et gardez l’œil ouvert : nos micro-trotteuses arpentent la région, se réjouissant d’entendre vos histoires et anecdotes pour les partager.