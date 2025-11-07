Micro-troittoir : Une question ou un sort ? 

Nos micro-trotteuses ont pris leur courage à deux mains, en cette soirée d’Halloween, et sont allées à la rencontre des petits monstres qui se promenaient à Chavornay.

Vendredi dernier, dans les rues de nos villes et villages, personne n’était à l’abri d’un frisson: maquillages sanglants, masques grimaçants, dents tranchantes et griffes acérées étaient de la partie. Nous avons profité de la sortie des monstres en ville pour inverser les rôles : cette fois, c’était à eux d’avouer ce qui les fait trembler.

«Quelle est votre plus grande peur et pourquoi?», leur avons-nous donc demandé. Car même les créatures les plus terrifiantes sont, elles aussi, confrontées à des choses qui leur font hérisser les poils… Elles ont accepté de nous les révéler.

Araignées et serpents

«J’ai peur des araignées; une fois, j’en ai vue une sur mon lit; du coup, j’ai sauté en bas, et puis elle s’est dirigée vers mon coussin… J’étais encore toute petite. J’ose m’approcher des mini-araignées, mais celles de maison ou les plus grandes, je n’arrive pas.»

«Moi, ce serait plutôt les serpents, à cause du fait qu’ils peuvent se jeter d’un coup en avant. Le sursaut, la surprise… Leane et Valentin

Dans l’ascenseur

«En vrai je n’ai pas peur de grand-chose, à part de mon grand frère quand il est fâché. Ou quand je ramène une mauvaise note et que papa et maman ne sont pas contents.»

« J’ai peur de rester bloqué dans un ascenseur, je n’aime pas être coincé.»

Marcel et William

Chutes et bleus

« Moi j’ai peur de tomber en vélo tout-terrain. Je fais des descentes en montagne, j’ai peur de tomber et de mourir. Oui, j’ai déjà failli tomber une fois.»

«J’ai peur de ma prof de français. Et parfois j’ai peur au skatepark, quand je fais un whip (ndlr une figure) avec ma trottinette, qu’elle m’arrive sur le tibia, parce que ça fait un bleu.» Nolan et Lohan

Araignées (bis)

«Moi c’est les araignées. Je n’aime pas le fait qu’elles aient huit pattes. Je ne veux surtout pas qu’elles me touchent ! Une fois, dans un autre pays, j’ai vu une mygale juste à côté de moi et elle a bondi sur mon pied. J’ai eu monstre peur!»

Enzo

La mort et les cauchemars

«Ma plus grande peur, c’est la mort. J’ai déjà beaucoup de gens qui sont morts dans ma famille. Ça serait bien de les rejoindre un jour, mais j’ai quand même peur. Je n’ai pas envie de laisser mes parents.»

«Sur Tiktok, ça m’arrive de voir des grands clowns et ça me fait peur. Et les cauchemars ou les paralysies du sommeil, je n’ai pas envie d’en faire!»

Robert et Maxime

Araignées (ter)

«J’ai trop peur des araignées. Elles me dégoûtent un peu.»

«Moi aussi. Et faire des exposés aussi, ça me fait trop peur. Ça me stresse à chaque fois. Heureusement, je ne dois en faire qu’une fois par année.»

Eva Marie et Nina

La nuit dans la forêt

«Me perdre dans la forêt, parce que la nuit, ça fait super peur, on ne sait pas ce qu’on y trouve. J’aurais peur de ne pas m’y retrouver, c’est un peu comme un labyrinthe.»

«Moi j’ai peur des chiens. Surtout les gros ; j’ai peur qu’ils m’attaquent quand ils sont trop proches ou qu’ils courent vers moi. Les petits, ça va.» Zara et Emilie

Un groupe de jeunes (Photos Lilou Fauchez et Emi Randin)

Et vous, quelle est votre plus grande peur? Si cette page vous a plu, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos retours, ou des suggestions d’autres thèmes ! Et gardez l’œil ouvert : nos micro-trotteuses arpentent la région, se réjouissant d’entendre vos histoires et anecdotes pour les partager.