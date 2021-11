Maude Rod, vice-championne du monde de sport-boules

COMPÉTITION – Maude Rod a marqué de son empreinte le domaine du sport-boules, elle est la première Suissesse à remporter une médaille d’argent au Championnat du monde.

Une Urbigène de coeur s’il en est, puisque Maude joue depuis l’âge de 8 ans dans la société des accordéonistes «Les Ondins». Depuis toute jeune, c’est dans le cadre local des amateurs de pétanque qu’elle fait ses premières expériences au pétanque-club de Chavornay présidé alors par son père Daniel Rod. Par la suite, elle rejoint le pétanque-club d’Yverdon où cette dernière s’est mise en valeur. En 2002 elle enlève le titre de championne suisse doublette juniors à Vallorbe, et, à cette occasion elle reçoit un jeu de boules gravées à son nom. En 2009 elle devient vice-championne suisse triplette mixte, en 2010 et 2011 championne vaudoise triplette mixte.

Fin de l’année 2016, elle jette son dévolu sur un nouveau challenge

En effet, à cette période elle bifurque vers un sport analogue, mais plus délicat, le sport-boules où communément appelé «la longue ou boules lyonnaises». Cela représente un changement subtil dans la manière de jouer et la difficulté qui en découle. Dans l’essentiel, en regard de la pétanque, la distance de jeu passe de plus de 12 mètres à plus de 17 mètres. La dimension des boules augmente à 90 mm et 110 mm et le poids de 0,9 à 1,2 kilo. Autre particularité, la position de tir passe de statique à en mouvement et le tireur doit désigner l’objet qu’il souhaite tirer. Un arc de cercle de 50 cm de rayon est alors tracé en amont de l’objet annoncé. Pour être valable, le point de chute de ce tir doit se trouver dans cet arc de cercle.

Ce changement de style de jeu lui a visiblement réussi, puisqu’en 2018 elle est première au championnat suisse tête-à-tête féminin et de même au championnat suisse tir de précision féminin, puis, en apothéose, elle est sélectionnée par la Fédération suisse pour participer aux championnats du monde féminin de sport-boules à Jiaxing en Chine. Pour cette première expérience mondiale, elle obtient un très honorable résultat, elle atteint avec sa partenaire Sandrine Borgognon les quarts de finale en doublette et elles s’arrêtent ainsi au pied du podium.

Médaille d’argent remportée aux mondiaux de sport-boules en Italie

Ces championnats mondiaux se sont déroulés en octobre 2021 à Alassio en Ligurie, où 135 athlètes de 28 pays se sont confrontés. La délégation suisse comptait trois femmes et trois hommes.

Dix-neuf pays étaient représentés dans cette compétition du simple dames où Maude Rod était engagée. Elle a parfaitement passé les poules éliminatoires puis pris l’avantage en quart de finale sur l’Espagnole Soler et en demi-finale sur la Slovaque Strehovska. En finale, Maude Rod s’est inclinée devant la grande favorite, l’Italienne Caterina Venturini. Un magnifique parcours dans ce sport qui demande concentration et précision et une belle récompense avec l’obtention d’une médaille d’argent.