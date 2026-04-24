Manifestation : Un dernier vide-greniers au Puisoir

Au fil des années, le succès du traditionnel vide-greniers printanier d’Orbe ne se dément pas. Sous un soleil resplendissant, badauds et chineurs sont venus nombreux, le week-end passé, flâner sous la vénérable cantine du Puisoir pour une édition qui était peut-être la dernière avant la probable rénovation de l’édifice.

Devant la cantine et à l’intérieur, une septantaine de stands proposaient un véritable inventaire à la Prévert : entre jouets, livres, vêtements, vaisselle, éclairages anciens et colifichets en tous genres, les amateurs de bonnes affaires avaient le choix entre des objets très divers et parfois surprenants. Parmi les vendeurs, aussi bien des professionnels de la brocante venus de toute la Suisse romande que des amateurs provenant de la région. Des marchands qui se sont montrés plutôt satisfaits de leurs ventes, remarquant au passage qu’elles avaient été meilleures le samedi que le dimanche, où la foule était venue flâner par curiosité.

Cédric Meusy et son orgue de Barbarie. (Photos Ali-Georges Maire)

L’ambiance était bon enfant, Cédric Meusy agrémentant les lieux de son répertoire de chansons populaires en tournant la manivelle de son orgue de Barbarie, tandis qu’Amadeu Lobo, qui est aussi l’organisateur de la manifestation, s’activait aux fourneaux de la cantine avec son compère Armanno Gandolfo.

Les cuisiniers Armanno Gandolfo et Amadeu Lobo. (Photos Ali-Georges Maire)

Le printemps prochain, le vide-greniers urbigène devra trouver un nouveau lieu pour accueillir ses fidèles participants, mais le rendez-vous sera tenu, c’est sûr !