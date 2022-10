Manifestation populaire : Les Sonnailles, le retour !

événement – Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre, la 23e édition des Sonnailles s’est déroulée à Romainmôtier, au cœur du Vallon du Nozon. Cette foire était très attendue depuis la dernière édition de 2019 et les reports des années de pandémie n’avaient fait qu’attiser l’impatience des habitués.

À Champbaillard, dans et autour de la cantine, tous les espaces étaient occupés, plus de huitante exposants y avaient trouvé leur place. Si une quinzaine de stands proposaient cloches, toupins, grelots et sonnailles de toutes sortes, venus de toute la Romandie et de Suisse allemande, beaucoup de stands proposaient des articles relatifs au monde de la campagne, allant des effets vestimentaires ornés d’edelweiss et de vaches aux ustensiles en osier tressé, en passant par des objets en cuir décoré, des antiquités, des livres. Des artisans présentaient leur travail du bois, de découpage, de ferronnerie d’art, etc. Plusieurs producteurs étalaient leurs marchandises, légumes, pains, fromages, miels, viandes et autres produits de bouche, sans oublier les vins des Côtes de l’Orbe. Nous n’en dresserons pas une liste exhaustive.

L’âge n’a pas d’importance pour montrer un fort intérêt pour les sonnailles (photo J.-C, Seydoux)

Un public fort nombreux a fréquenté la foire durant ces trois jours. Si le vendredi était accompagné d’un peu de pluie, le soleil et la chaleur de ce bel automne ont ravi les visiteurs des deux autres jours. Petits et grands ont trouvé de quoi ravir leur curiosité et leurs papilles, puisque de nombreux exposants proposaient de quoi se sustenter. La grande cantine était entièrement occupée. Plusieurs ensembles et groupes musicaux sont venus agrémenter la manifestation, chorale, fanfares, sonneurs de cloches et cors des Alpes entre autres. Les diverses présentations musicales ont été suivies avec intérêt, les sonneurs de cloches et joueurs de cors des Alpes font toujours leur effet et ont eu grand succès, même si les oreilles sensibles ont subi quelques agressions sonores.

Les joueurs de cor des Alpes sont toujours appréciés. (photo J.-C, Seydoux)

Nous n’avons pas le nombre de visiteurs total, mais il semble que cette édition n’a pas été moins fréquentée que les précédentes. Malgré la forte fréquentation, il était toutefois agréable de se déplacer dans l’enceinte de Champbaillard. Si la fête était très réussie, l’affiche de cette 23e édition a suscité quelques commentaires et questionnements, le thème de la manifestation n’étant pas clairement identifiable pour les non-connaisseurs. Maintenant, l’édition des Sonnailles 2023 est attendue et occupe déjà l’esprit des visiteurs et exposants.