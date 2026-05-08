Manifestation : Petit groupe et grand coeur

Le succès a été doublement au rendez-vous, le 26 avril à Bofflens! Question de ressources – elles sont juste une dizaine – les Paysannes vaudoises avaient mis dans le même paquet-cadeau les 95 ans de leur société et les 10 ans de leur Fête des merveilles. «Il y avait déjà passablement de monde pour le café, vers 10 heures; à 14 h 30, tout était vendu!», raconte la présidente Josette Paccaud. «Si vous voulez des merveilles, il faut venir de bonne heure», renchérit Janine Egger, l’une des «abeilles» qui avaient passé toute la journée, la veille, à confectionner ces délicieuses pâtisseries.

620 merveilles

C’est que la pâte de ces beignets doit reposer 24 heures avant d’être passée à la friteuse. «Dans de l’huile d’arachide, impérativement!», souligne Josette. «Nous en faisions déjà du temps où notre société se rendait à divers marchés durant l’année; lorsque nous les avons arrêtés, on s’est dit qu’il fallait faire quelque chose au village: voilà comment est née la Fête des merveilles». Et les 4 kilos de farine de 2016 sont passés à 10 kilos cette année, soit de quoi préparer 620 pièces – qui ont toutes trouvé preneur, de même que les viennoiseries, cakes, sandwichs, toasts garnis, tartes, croissants, bricelets et caramels tentateurs proposés !