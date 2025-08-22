Manifestation : Orb’bouge a remué la ville pendant l’été

La commune d’Orbe se préoccupe du bien-être de ses plus de 8000 habitants : avec Orb’bouge, elle a proposé aux Urbigènes de profiter de la belle saison par le biais d’activités gratuites de sport et de détente.

Depuis 2019, la ville d’Orbe collabore avec Urban Training, une association qui propose des sessions alternant marche ou course et exercices s’appuyant sur le mobilier urbain dans de nombreuses villes romandes. Cette activité offerte le dimanche matin, de mai à septembre, a beaucoup de succès, avec une moyenne de 18 personnes par cours et 18 cours en tout.

Cette année, avec Orb’bouge, la commune a souhaité étoffer son offre d’activités physiques estivales. Ainsi 26 cours – zumba, yoga, remise en forme pour femme, ciblage cuisses, abdos, fessiers et cross training – ont été organisés entre juin et août sur l’esplanade, un lieu emblématique d’Orbe, un cadre harmonieux presque « fait pour »: plat, arborisé et gazonné. Il fallait juste espérer que la météo soit clémente… A noter qu’il reste encore trois cours à tenter dans cette dernière semaine d’août, entre le yoga et le cross training.

Chacun son approche

Ces cours ont été animés par des entraîneurs formés à leur discipline et domiciliés ou travaillant à Orbe et environ – un point important pour la commune. Chacun permettait d’explorer une manière ou une autre de se muscler, de s’assouplir et de se détendre, dans une ambiance paisible. Chacun peut ainsi choisir l’approche qui lui correspond le mieux.

Nous aurions bien tenté toutes les formules, mais nous avons choisi d’essayer un cours de zumba, une forme de danse-fitness inventée en Colombie par Alberto Perez. Notre coach nous a entraînés avec enthousiasme et patience. Quelques participants étaient déjà venus la semaine précédente, d’autres découvraient. Par des pas de danse simples, ronds et sensuels, que l’on mémorise – ou pas : aucune importance ! – on a fait du cardio l’air de rien, en s’amusant sur des musiques latino-américaines entraînantes et gaies, remuant toutes les parties du corps sans se soucier de faire juste ou faux, en se laissant aller, autant que possible.

Retour en 2026 ?

La commune décidera-t-elle de reconduire cette nouvelle formule en 2026 ? En tout cas, l’envie est bien présente puisque Romain Cachemaille, chef du service de la cohésion sociale, le souhaite ; Chantal Affentranger, qui pilote ce projet, aimerait diversifier encore l’offre l’année prochaine, pour toucher tous les publics, avec toujours comme buts le bien-être, la santé et la convivialité.