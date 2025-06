Manifestation : Mathod en fête

Après une semaine de préparation finale intensive, l’Abbaye des Laboureurs de Mathod a battu son plein ce week-end, accueillant dès jeudi 19 juin les habitants et de nombreux visiteurs des villages voisins, petits et grands, autour d’animations variées.

À l’occasion de l’Abbaye, la fin de la semaine passée à Mathod a été marquée par une soirée humoristique avec Simon Romang et le concours de tirs des jeunes, suivis samedi par le tir et le couronnement des rois – et reine! Le concours, devenu mixte il y a deux ans, a en effet couronné sa toute première reine depuis la création de la société. Sur 120 participants et participantes, âgés de 16 à …100 ans, le palmarès dévoile en première position Anthony Zeller, puis Juliane Thonney, Claude Mingard, Dominique Geretti et enfin Jean-Philippe Décoppet.

Le défilé des chars et des enfants, lundi soir. (Photos Baptiste Vuilleumier)

C’est au Bras d’Or qu’ont eu lieu, dimanche, le banquet et la partie officielle comprenant la remise du drapeau.

Ouverture du cortège lundi soir. (Photo Héloïse Mouquin)

L’événement s’est terminé en beauté lundi soir avec le grand cortège et une joyeuse animation musicale, signée Abba Voice. Une soirée de clôture qui a ravi les esprits fêtards et s’est longuement prolongée dans la douceur de cette nuit estivale.