Manifestation : Le lait mis à l’honneur à Chavornay

Ce 11 avril, la ferme de Rauven, de Juriens, était présente avec un stand sur la place Union et paix de Chavornay pour fêter la Journée du lait. L’occasion d’échanger avec la famille Curtet et de déguster un bon verre de… blanc de vache!

Cette édition de la Journée du lait était loin d’être une nouveauté: la première manifestation du genre avait eu lieu durant les années cinquante, lancée par la Fédération internationale du lait. Et pendant un certain temps, en Suisse, une Miss Lait, qui participait ensuite à diverses manifestations publiques durant l’année qui suivait, était même élue lors de cette journée! Abandonné au cours des années 80, l’événement est à nouveau organisé depuis 2009 par Swissmilk, organe de promotion de la Fédération des producteurs suisses de lait, avec des stands dans toute la Suisse, dans l’idée de permettre un échange entre les consommateurs et les producteurs et productrices, avec à la clé la dégustation de lait de la région.

A Chavornay, samedi dernier, le stand tenu par la famille Curtet proposait ainsi différentes boissons à base de lait, comme des milkshakes, ainsi que d’autres produits de leur ferme, confiture de lait ou caramels, notamment.