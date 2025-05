Manifestation : La Fête des voisins bat son plein

Vendredi dernier, à partir de 18 h 30, les habitants de différents quartiers de Chavornay se sont retrouvés pour partager un verre à la santé du bon voisinage.

Même si elle est plutôt récente, c’est une belle tradition que la Fête des voisins.

Le quartier du Vieux Moulin à Chavornay rassemblait ainsi une trentaine de personnes pour la seconde année à cette occasion. «Cette fête moderne permet de rassembler toutes les générations» dit Claude, le doyen du quartier, dont les parents ont toujours vécu là, comme lui.

Ce quartier de villas compte une centaine de personnes, dont beaucoup d’enfants. «On se croise peu dans l’année, alors après la période hivernale, on sort davantage. On s’organise grâce au groupe WhatsApp

du quartier – on a mis une affiche au conteneur des poubelles pour que tout le monde la voie. C’est l’occasion de se retrouver tous», précise Océane Auzépy-Renard, municipale – sortante – à la commune de Chavornay.

La fête est organisée à la bonne franquette: chacun apporte quelque chose, des tables ont été commandées à la commune, qui fournit aussi un panier garni par quartier. «C’est un conseiller qui a demandé si la commune ne pouvait pas faciliter les choses, avec des tables à disposition et une annonce dans le journal» ajoute Océane, originaire d’Auxerre en France, qui habite en Suisse depuis 2008.

Rencontre au Chemin du Coteau (Photos Magali Leon)

Alec, un des piliers du quartier et voisin d’Océane, trouve bien agréable que les gens se connaissent. «Même si ça s’est beaucoup construit depuis cinq ans sur le chemin du Vieux Moulin. C’est ça vivre ensemble».D’autres quartiers fêtaient également le bon voisinage, comme celui du Coteau, où une réunion plus modeste mais tout aussi sympathique s’est tenue, relève notamment Laura Beauverd, qui fait aussi partie de la société de gym de Chavornay.