Manifestation : La «deuche», un art de vivre intemporel

Pour la 40e fois, le 2 CV Club Suisse romande s’était donné rendez-vous à la cantine des Planches, à Valeyres, en ce dernier week-end du 2 au 4 mai. Les deuchistes affectionnent en effet particulièrement cet emplacement entouré de forêt et pourvu d’une vaste et belle cantine.

Le week-end dernier, les alentours de Valeyres ont donc été sillonnés par ces ovni de la technologie automobile tout en vibrations, balancements et joie de prendre leur temps sur la route. Une centaine de propriétaires de véhicules s’étaient donné rendez-vous; la plupart des conducteurs ont dormi dans leur engin, d’autres sous tente. La cantine a distribué des repas à prix «deuchistes», soit dix francs pour déjeuner et souper !

Si, dimanche, la pluie a accéléré les départs, la majorité des aficionados se retrouveront déjà le week-end de Pentecôte à Lostorf (Soleure) pour une rencontre nationale et fin juillet à Postojna en Slovénie pour le 25e rassemblement mondial. L’année prochaine, ils seront de retour à Valeyres…

La deuche Dolly de Corinne. (Photos Catherine Fiaux)

Une maison de voyage

Corinne de Berne est propriétaire de Dolly, une «deuche» rouge et blanche série spéciale de 1986 impeccablement entretenue. La jeune femme, conductrice de locomotive de son métier, a transformé son véhicule en véritable camping-car de poche. Cuisine, placard et table miniatures entourent la couchette à literie quadrillée rouge et blanc. Un petit bar et un minimum d’outils complètent l’arrangement. Car, comme Corinne le rappelle, cette voiture hors du temps n’est pas particulièrement solide, mais facile à réparer! Et l’entraide est une des vertus premières chez les deuchistes, tout comme la fraternité et la simplicité.