Manifestation : Giron choral de la plaine de l’Orbe

C’est par un dimanche ensoleillé que la grande salle d’Arnex a accueilli, ce 25 avril, les 242 chanteurs et chanteuses du giron de cette année. Une équipe d’une douzaine de volontaires autour de Christophe Regamey, président du comité d’organisation, était à pied d’oeuvre depuis février de l’an dernier pour affiner tous les rouages d’une manifestation traditionnelle réunissant tous les choeurs des environs, 89e d’une série qui débuta en 1928, le dernier à Arnex ayant eu lieu en 2017.

Pierre Bovet a fait le lien avec humour pour introduire l’après-midi et assurer les transitions entre les dix choeurs qui se sont succédé sur la scène, avant de laisser la place à deux choeurs d’ensemble – celui des hommes, puis un choeur d’ensemble mixte.

Rele-vons deux prestations, la moins gaie avec l’Echo du Joran, fort applaudi, qui tirait sa révérence lors de ce giron et une autre fort appréciée et donnée par Yo Do Mineur, exécutée par des yodleurs romands de 8 à 18 ans, qui a ajouté une couleur – ou plutôt un son – bienvenue. Frédéric Monnier (critique musical pour l’occasion) a eu le rôle délicat de procéder à l’appréciation des prestations des divers intervenants.

Le chant a aussi été mis à l’honneur au sortir de la grande salle car, à peine les trois heures de chant de l’après-midi finies, des chants spontanés reprenaient de plus belle à l’extérieur, sous l’ombre rafraîchissante des érables.