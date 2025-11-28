Manifestation : Du local et de la convivialité au marché de Noël

Pour la 17e année, le marché de Noël ballaigui, proposé par l’assemblée chrétienne de Ballaigues, avait monté ses stands au centre villageois, samedi 22 novembre. Dès l’entrée, mignardises et friandises, tresses, miel, fromages ou charcuterie des environs tentaient les visiteurs. S’y rendre avant d’avoir rompu le jeûne nocturne était donc plutôt une bonne idée…ou pas !

Le centre de la salle avait été aménagé en coin bistrot, avec tables et chaises en bon nombre – et bien occupées: il s’agissait de pouvoir accueillir les visiteurs pour un moment convivial et au chaud, précisait Nathanaël Bourgeois, l’un des organisateurs.

Le coin bistrot au centre de la salle. (Photos Myrèle Knecht)

Outre la librairie chrétienne de Morges, proposant un choix de livres, de calendriers et de cartes, les autres exposants, artisans de Ballaigues et environs, présentaient un large panorama de l’artisanat local, avec un seul stand par type de produits, selon les souhaits des organisateurs: bijoux en pierres naturelles, décoration sur bois, en fibre de verre, céramiques, savons et crèmes… Largement de quoi commencer à penser et à préparer les fêtes de fin d’année.