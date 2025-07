Manifestation : De la chaleur dans l’air et dans les coeurs

Il a rarement fait aussi chaud lors de l’abbaye de Chavornay ! Mais si la canicule était au rendez-vous de ces trois jours de fête, le week-end dernier, la chaleur des rencontres humaines était au diapason de la météo. Avec 184 cartes de fête vendues, 146 tireurs, 14 nouveaux membres et 35 demoiselles d’honneur au bras des champions, la fête ne pouvait se présenter sous de meilleurs auspices.

Sur le coup de 16 heures, samedi après-midi, les quatre rois du tir ont été désignés. Romain Malherbe est le premier roi avec un total de 450 points. Le deuxième roi, au coup centré, est Jean-Michel Magnenat avec un 100 appuyé d’un 95, le troisième Sylvain Malherbe avec 441 points et le quatrième Daniel Jutzet, lui aussi au coup centré, avec un 100 appuyé d’un 92.

Tireurs néo-zélandais

Ils étaient venus de l’autre bout du monde, la Nouvelle-Zélande, et tous trois ont demandé leur admission dans la société de l’abbaye de Chavornay : le père, Adrian, et ses fils Richard et Daniel Drummond. Ils perpétuent ainsi la tradition établie par Rodolphe et Lisette Bänkert-Beauverd, qui depuis leur émigration en Nouvelle-Zélande sont fidèlement revenus fêter l’abbaye de Chavornay.

Venus tout exprès de Stratford en Nouvelle-Zélande : Richard, Marianne, Adrian et Daniel Drummond ! (Photos Ali-Georges Maire)

Nouveauté de cette édition, invitation avait été lancée aux anciennes demoiselles d’honneur de venir participer à un tir destiné aux dames et de prendre part aux cortèges du dimanche et du lundi ceintes d’une écharpe, le lundi au bras d’un tireur méritant. Pas moins d’une vingtaine d’entre elles ont répondu à l’appel.