Manifestation : Avant de fêter Freddie (Mercury), une bonne choucroute ! 

Dimanche dernier, la Chorale des Coteaux de l’Orbe avait invité son public à partager sa traditionnelle choucroute. Dégustation en musique.

L’apéro, en chansons a cappella accompagnées de quelques cliquetis de verres, avait empli la salle communale d’Arnex de ses voix mélodieuses, dimanche dernier. Il précédait la réputée choucroute du traditionnel repas de soutien de la Chorale des Coteaux de l’Orbe, choeur d’hommes comptant une trentaine de membres.

Avec 198 convives inscrits, la salle était bien remplie: Yves Jordan, président du comité, et Massimo Graa, directeur de la chorale, étaient au taquet.

(Photos Myrèle Knecht)

Pendant que la choucroute finissait de mijoter, la chorale a entonné des chants très variés, entre autres l’incontournable Terre jurassienne, C’est en forgeant (… qu’on devient vigneron) ou Hush ! Somebody’s Callin’ My Name, un negro spiritual, qui furent très appréciés.

Polyglotte

La Chorale des Coteaux de l’Orbe, ainsi qu’elle se nomme depuis 2020, a une longue histoire derrière elle, puisqu’elle est dans sa 173e année d’existence! Née Chorale d’Orbe en 1853, elle était devenue chorale Orbe-Montcherand en 1973, puis Chœur d’hommes Orbe-Montcherand-Arnex en 2015.

Son répertoire va des chansons populaires ou traditionnelles à des oeuvres plus classiques comme le Cantique de Jean Racine, de Fauré, chanté à Noël, ou encore du Mendelssohn. Si quelque deux tiers des chansons choisies sont en français, le choeur n’hésite pas à s’essayer au corse, au basque, à l’italien ou à l’anglais, liste non exhaustive !

Autour de Queen

Comme dans de nombreux choeurs, la moyenne d’âge des membres est élevée, environ 70 ans. Cependant l’âge de ces choristes va de 24 à 86 ans, et la chorale accepte toujours volontiers de nouveaux chanteurs.

En 2026, les Coteaux de l’Orbe auront la joie et l’honneur de participer, avec d’autres choeurs (200 choristes), à la célébration des 80 ans de la naissance de Freddie Mercury (1946-1991), avec une Queen Symphony qui sera donnée à l’auditorium de Montreux le 2 septembre et au Victoria Hall de Genève le 19 septembre. Mais avant cet événement, on pourra déjà les écouter lors de leur soirée annuelle à Arnex, le 18 avril prochain, avec en deuxième partie le groupe bolivien Aruma de Bolivia, déjà invité en 2023 pour le concert de l’Avent.