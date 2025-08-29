Manifestation : Ambiance multicolor

« Nous sommes très contents. Quelle chance avec le temps !», apprécie Caroline Crelier, déléguée à la jeunesse et à l’intégration à la commune d’Orbe. La dizaine de stands de samedi sans frontière avait transformé la place du marché, samedi dernier, en une joyeuse place de fête emplie de couleurs et de sons inhabituels – enfin, pas tant que ça parfois, puisque parmi les chants du monde invités s’est produit le Jodlerclub Juraglöggli d’Orbe ! « C’est un groupe urbigène et c’était un peu l’idée : l’échange des cultures permet de faire découvrir un univers musical que les gens n’écoutent pas habituellement ».

L’occasion pour Coeurs en choeur, chorale qui fait partie des activités d’intégration d’Orbe, de montrer le résultat des répétitions et du travail des choristes. Autres sons encore avec Zerno, chorale d’enfants ukrainiens de la région de Fribourg et les danses sud-américaines de Danzarte. La conclusion – sonore – de cette journée est revenue l’Ecole du Djembé de La Sarraz, dont les démonstrations ont poussé les spectateurs à s’essayer à ce type de percussion.