Mamoudet : conteuse et rockeuse

La vie a ceci d’extraordinaire qu’elle met sur nos chemins des personnages, hors du commun, qui illuminent la vie des autres. Ces gens qui donnent sans pour autant attendre en retour autre chose que notre bonheur.

L’Omnibus a rencontré une femme extraordinaire en la personne de Anne Oudet de Chavornay. Conteuse de notre région depuis de très nombreuses années, Anne parcourt les EMS et autres lieux afin d’offrir à ses auditeurs des instants hors du temps. Un rare talent qui lui permet avec des mots simples de raconter et de dépeindre la couleur des sentiments. Ce sont des instants précieux qui offrent un moment suspendu dans nos vies parfois écorchées. La conteuse aime par-dessus tout le partage. Elle prépare un spectacle de contes autour d’une maison mobile. Celle-ci est un personnage à part entière. Elle est le cœur de ces fables écrites à partir d’histoires vraies, cueillies ici et là lors de rencontres, adaptées par ses soins.

Mamoudet a plusieurs cordes à son arc, dont une est insoupçonnable: figurez-vous que cette dame est une rockeuse depuis toujours. Chanteuse au sein de groupes comme Cobalt ou beaucoup plus connu Karbone 14. Elle est aussi autrice-compositrice, elle se produit actuellement avec un groupe de cinq musiciens, dont son mari Gaëtan. Le groupe Captain Nanette a d’ailleurs sorti un CD dont vous pouvez écouter quelques notes sur: YouTube/Captain Nanette

Conteuse et rockeuse, elle sait éloigner la mélancolie et chasser la monochromie de nos vies grâce à ses spectacles vivants.

Mamoudet, un personnage aux multiples talents qui est aussi rédactrice à l’Omnibus.