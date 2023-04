L’Omnibus : Nouvelle équipe à la tête du journal

Vous n’êtes pas sans avoir remarqué de nouvelles signatures dans votre hebdomadaire.

Le conseil d’administration du journal a en effet engagé début janvier 2023 Isabelle Erne et Yves Mouquin en qualité de rédactrice/rédacteur en chef(fe)s.

Nous sommes heureux, à l’issue de la période d’essai, de confirmer leur présence à la tête de l’équipe de rédaction.

Isabelle et Yves, partenaires à L’Omnibus et au civil, nous amènent leur connaissance du terreau régional, habitant Romainmôtier depuis plus de trente ans. Ils feront bénéficier notre journal de leur professionnalisme, puisqu’ils sont les deux journalistes formés et inscrits au registre professionnel et ont pratiqué dans différents médias.

Tous deux quinquagénaires, ils ont à leur actif des parcours professionnels utiles à leur fonction. Isabelle est biologiste de formation et a exercé dans l’enseignement. Yves a également pratiqué l’enseignement en qualité de maître de sport. Il est depuis de longues années municipal à Romainmôtier. Leurs intérêts vont – entre autres – du côté environnemental au sens large, notamment autour de la thématique du jardin naturel.

Très attachés à notre région, ils souhaitent s’engager dans la défense de la presse locale, conscients des défis qui les attendent à l’heure de la hausse des coûts, de la baisse de la publicité et de l’intelligence artificielle qui pourrait faire illusion, mais ne remplacera jamais des rédacteurs dans le terrain.

Par ailleurs, le secrétariat du journal a aussi changé de main à la même date. Natacha Mahaim, que nous remercions pour son engagement, a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. C’est Florence Huber, d’Orny, qui reprend les commandes de l’administration du journal.

Bienvenue à ce trio qui vient épauler notre fidèle infographiste, Serafina, présente dès le début de l’aventure et que nous remercions ici pour son attachement au journal.

La rédaction se présente

Ils sont tous nés à l’époque de la Beatlemania et ils président, semaine après semaine, à la création de votre journal. Portrait chinois des quatre membres de la rédaction centrale de L’Omnibus.

Scandale la semaine dernière en Allemagne: l’hebdomadaire Die Aktuelle a publié une interview de Michael Schumacher, fausse bien entendu, et rédigée par une I.A. Côté télévision et plus près de chez nous, ce n’est guère plus encourageant; certes Jade, présentatrice météo de la chaîne M Le Média depuis le début du mois d’avril, est tout-à-fait charmante; mais elle n’existe pas: c’est un produit informatique.

Rien de tel à L’Omnibus. ChatGPT pourrait sans doute nous recracher des informations plus ou moins correctes sur le passé industriel de Vallorbe ou le vieux pont des Clées; mais il ne sait rien des jeux de lumière dans les gorges de l’Orbe, ni des fleurs ouvertes ces jours dans les sous-bois. Et contrairement à l’agent conversationnel, Willy Dériaz connaît de longue date Bluette Misenta, Catherine est allée écouter la Chorale des Coteaux de l’Orbe et Nicolas a suivi le match de Champvent. Vrais textes, vraies photos, vraies personnes. L’Omnibus, c’est une vingtaine de rédacteurs et rédactrices plus ou moins actifs, mais aussi des imprimeurs, informaticiens, comptable, administrateurs. Avec, au coeur de la rédaction, quatre personnes pour orchestrer le tout. Ou plutôt cinq – car Denis Maillefer, fondateur du journal avec Jean-Claude Piguet, et qui a assumé la rédaction en chef ces deux dernières années, continue d’y assurer de nombreuses tâches. Mais comme il préfère rester discret, c’est Florence (qui préside à l’administration), Serafina (qui jongle entre les pages avec une dextérité hors normes), Yves et Isabelle (la rédaction en chef) que nous vous invitons à découvrir à travers un petit portrait chinois.

Serafina

une musique: pop rock

une montagne: le Cervin

une couleur: le rose et le blanc

une région: la Ligurie

une rivière: le Pô

un jardin: botanique

une saison: l’été

irrésistible: du bon pain… et des vestes et manteaux

Florence

une musique: Andreas Vollenweider

une montagne: le Grand Combin

une couleur: le bleu

une région: le sud

une rivière: la Venoge

un jardin: le jardin du Luxembourg

une saison: le printemps

irrésistible: le chocolat

Yves

une musique: le violon

une montagne: la Dent de Vaulion

une couleur: rouge

une région: les lacs de Plitvice

une rivière: la Venoge

un jardin: le mien

une saison: l’été

irrésistible: le chocolat

Isabelle

une musique: les oiseaux un matin d’avril

une montagne: la Maya

une couleur: le vert or

une région: la nôtre

une rivière: le Nozon

un jardin: le Jardin instinctif aux Grangettes

une saison: toutes… avec un faible pour le printemps irrésistible: un arbre en fleurs