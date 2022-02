L’Omnibus à Berlin : Comment rester proche de ceux qui sont loin

Dans les années 1980 et 1990, plusieurs centaines de jeunes d’Orbe et alentour ont pu participer à l’échange scolaire Berlin – Orbe de deux semaines en immersion dans des familles d’accueil. En 1978, déjà, un premier échange avait été mis sur pied. Jürgen Fleck, enseignant berlinois, devenu ami d’Orbe et de L’Omnibus évoque cette période et ses liens avec notre ville.

C’était en 1959 que j‘ai fait la connaissance de la ville d’Orbe lors du retour d’un voyage qui nous a menés de Nuremberg à Zurich.

Nous étions partis très tôt à Lausanne où nous avions monté notre tente quelque part au bord du lac. Le trajet Lausanne-Berne était l’avant-dernière étape. Le lendemain soir on avait rendez-vous à Zurich où eut lieu le congrès européen de la jeunesse des Adventistes du Septième Jour.

A l’époque je faisais partie de cette secte protestante. Pour moi et mon copain Achim, ce congrès était le prétexte du grand voyage qu’on a réalisé – à n’y pas croire – à bicyclette.

Le souvenir de la ville d’Orbe s’est conservé et imprégné pour deux raisons. D’abord la quantité de précipitations et puis – par-dessus le marché… d’Orbe – nous nous sommes trompés de route: on a failli prendre le chemin pour Vallorbe.

Une bonne vingtaine d’années plus tard, l’appel d’Orbe m’a rattrapé. Un collègue du lycée où j’enseignais à Berlin comme professeur de français avait fait connaissance d’une Urbigène, est tombé amoureux d’elle et a organisé – chapeau! – même un échange de professeurs entre le Collège de Chantemerle et le Gabriele-von-Bülow-Gymnasium.

C’est ainsi que sur la base de relations personnelles s’est établie une coopération professionnelle à la suite de laquelle on a organisé les échanges d’élèves ultérieurs.

C’étaient d’abord M. Gaillard et M. Gloor qui s’en sont occupés à Orbe et qu’on a volontiers accueillis chez nous. Réciproquement, nous avons joui de l’hospitalité des collègues de la région d’Orbe pendant des décennies durant lesquelles toute une génération d’élèves a profité de ces échanges culturels et linguistiques.

Oui, il s’était fondé un véritable axe coopératif Orbe-Berlin. Il y avait des relations étroites, de sorte qu’on a même changé de maisons pendant les grandes vacances. En 1991, j’ai vécu avec ma famille à la Grand-Rue à Orbe, dans la maison des Gaillard, tandis qu’eux gardaient notre maison à Berlin.

Ce fut en 1983 que nous avons organisé un échange avec les élèves de deux classes de neuvième (15 ans). Parmi cette cohorte il y en avait quelques-uns et – bien sûr – quelques-unes qui n’avaient jamais vu ni montagnes ni vaches.

Oui, à l’époque du mur, la ville de Berlin-Ouest (West-Berlin) était encerclée, une soi-disant île sur le territoire de la RDA (République Démocratique Allemande) dont la capitale était Berlin-Est. Pendant longtemps il était pénible de voyager avec tous les contrôles et la chicanerie frontalière.

Par conséquent les échanges avec Orbe présentaient pour nos élèves – hébergé(e)s dans les familles de leurs correspondant(e)s – la chance de connaître un pays étranger et voisin avec sa culture francophone et ses attraits naturels.

Je me souviens bien de l’enthousiasme des élèves que j’ai partagé avec Mme Schwandt-Padberg qui plus tard a continué le programme d’échanges.

Ayant terminé mon activité d’enseignant en 2004 j’ai un peu perdu de vue la suite des échanges. Mais quand j’ai appris en 2006 qu’un nouveau journal – L’OMNIBUS journal de la région d’Orbe – existait, je m’y suis intéressé de sorte que je suis abonné depuis.

A l’âge de 80 ans, quand les voyages finissent par devenir fatigants, je profite donc, moyennant la lecture de L’OMNIBUS, d’être au courant tout en disant «merci beaucoup».