Urb’escape, l’escape game extérieur dans la ville d’Orbe, a été créé de toutes pièces par deux étudiantes urbigènes: Maëva Renggli et Zoé Desponds. Trois ans après son lancement, que devient le projet? Et comment les jeunes arrivent-elles à gérer Urb’escape en parallèle de leurs études?

Il y a trois ans, Maëva et Zoé présentaient leur travail de maturité gymnasiale (TM), portant sur la création d’Urb’escape: un escape game extérieur qui plonge les joueurs dans l’histoire médiévale d’Orbe. Le principe du jeu est simple: 2 h pour résoudre toutes les énigmes.

Une passion pour l’histoire?

Pour Zoé, l’histoire est une branche scolaire qu’elle apprécie depuis longtemps. «C’est en partie pour l’histoire que je me suis lancée dans des études en lettres à l’Université de Lausanne, affirme l’étudiante. Je souhaiterais devenir professeure au secondaire II.» Elle précise que l’aspect historique a joué un rôle important dans le choix de son TM. Maëva, quant à elle, portait un grand intérêt à l’histoire d’Orbe, la ville dans laquelle elle a grandi, même si elle a préféré les aspects tels que le tourisme, la culture ou la créativité. «J’ai trouvé très intéressant d’étudier le château, car c’était une partie centrale de la ville. À l’époque, Orbe a subi beaucoup de batailles», raconte Maëva. «Certains bâtiments, comme celui de la pharmacie, ont un cadran solaire. Peu de gens le voient; moi, je passais tous les jours par là et je n’y prêtais pas attention. Donc, cela permet de découvrir la ville sous un autre angle», ajoute Zoé.

Le cadran solaire. (Photo Frédéric Richard)

Jongler entre les études et Urb’escape

Maëva est actuellement en stage dans le domaine social au Ghana, pour une longue durée. Par conséquent, Zoé gère Urb’escape seule en son absence. «Il est vrai qu’à deux, c’est plus facile pour s’arranger et gérer les réservations. Toutefois, il y a toujours des alternatives et on peut compter sur l’aide de nos proches», explique Zoé. C’est également pour cette raison que le duo ne fait pas énormément de publicité, car les deux étudiantes jugent avoir la quantité parfaite de clients pour maintenir une bonne expérience à chaque partie. Cependant, les filles souhaiteraient pouvoir envoyer plus de groupes par session. «Actuellement, le jeu permet d’envoyer un seul groupe à la fois, expose Maëva. Pour les grands groupes de 25 personnes, comme lors des activités de team building, ce n’est pas l’idéal ; il faudrait les diviser en petits groupes et les faire partir avec quelques minutes de décalage»

Nouvelles formules

Depuis août 2026, une version itinérante d’Urb’escape est disponible. «C’est une version qui peut être louée pour n’importe quel événement sur demande. Cet été, on l’a mise en place pour le giron d’Arnex. C’est le même principe, mais cela porte sur l’histoire de la Suisse», dévoile le binôme. En plus de cette nouvelle version, les Urbigènes réfléchissent à un tout autre projet pour faire un Urb’escape 2.0. «Il y a pas mal de choses à explorer dans Orbe, comme les mosaïques», dévoile Zoé. Même si cette version en est seulement au stade du projet, de nombreux clients attendent avec impatience une nouvelle version d’Urb’escape à tester. De plus, une formule anniversaire est proposée, ainsi que des bons cadeaux à offrir notamment comme cadeau de Noël ou d’anniversaire.

Il y a trois ans, les copines d’enfance ne pensaient pas que leur projet irait si loin. «Bien évidemment, on espérait qu’Urb’escape continue dans les années suivantes. Mais on ne pensait pas recevoir autant de retours positifs», raconte Zoé. «C’est assez gratifiant de voir qu’il y a autant de demandes, alors qu’on est parties de zéro», ajoute Maëva.