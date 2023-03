Loisirs : Ouverture de la pêche

Le premier dimanche de mars est synonyme d’ouverture de la pêche en rivières dans le canton de Vaud. L’occasion pour la société de pêche d’Orbe d’organiser sa traditionnelle rencontre d’ouverture.

C’est par une matinée aux reflets déjà printaniers, mais piquetée d’un regain de fraîcheur, que les participants à la rencontre d’ouverture ont repris avec impatience contact avec l’onde claire. En ce jour d’ouverture, l’Orbe au long cours paisible avait un débit d’eau très bas et une belle transparence. La tranquillité du courant permettait aux bas de lignes de musarder le long des berges dans une eau limpide.

Comme constaté depuis quelques années déjà, dans les rivières le poisson ne foisonne plus comme autrefois. Globalement, les 3500 kilomètres de cours d’eau ouverts du canton de Vaud sont concernés par une dégradation de la qualité de l’eau et de l’habitat. Le site d’Orbe n’échappe pas à cette désertion de la gent piscicole. De fait, les participants au concours d’ouverture ne restent pas tous, et de loin, sur la zone urbigène, mais parcourent les berges de la région.

Relevons que cette journée d’ouverture très attendue n’est pas vouée uniquement à l’adresse et au savoir-faire du pêcheur: elle se trouve être aussi conviviale, avec la participation d’accompagnants venus apprécier l’ambiance caractéristique du moment, ainsi que le réconfort sous forme d’une fondue.

Jérôme Lamboley a remporté cette rencontre amicale, avec une prise d’un poids total de… 190 grammes. Quand on parle de désertion, il n’y a qu’un pas! Tous les autres participants inscrits se sont d’ailleurs retrouvés mayaules*.

A relever, la qualité des lots distribués aux challengers du jour, et particulièrement la convivialité de mise à l’occasion de cette belle journée d’ouverture de saison.

* Bredouille, pour un pêcheur romand.