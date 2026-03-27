Loisirs : Au bonheur des chiens… et de leur maître

Le club canin de Ballaigues accueillait un rallye, dimanche dernier, pour le grand plaisir des humains et de leurs compagnons à quatre pattes.

Découverte de nouvelles activités.

Xavier termine le rallye avec Taima, son Berger australien beige de 19 mois. Qui porte une marque bleue, signe que son caractère est tempéré. Les jaunes sont réactifs, prudence… Il nous explique qu’il y a trois parcours, mesurant entre entre 3,7 km et 5,4 km: un pour les chiots, un pour les jeunes chiens et le plus grand pour les chiens adultes. Sur ces parcours, des jeux: là une passerelle, ici une balançoire, ou quelque chose à aller chercher.

On vient de Lausanne, du Valais, du club d’Estavayer, pour rencontrer d’autres gens passionnés de chiens, sans esprit de compétition. Le programme prévoit des démonstrations, parfois inattendues: détection de punaises de lit, horse and dog (le propriétaire qui travaille avec son chien est un cavalier à cheval). Sans oublier le dog dancing, travail à pied en musique, avec chorégraphie; Apollon, un Golden retriever de 8 ans, et Vanessa, puis Sandra et Bob, un Border collie de 4 ans, suivis de Fabienne et Jayzee, son Mini berger australien de 8 ans, dansent tour à tour en duo au son de musiques choisies. Leur but? Y prendre du plaisir.

Sans pression

En concours, les chiens sont censés pouvoir faire une chorégraphie entière sans récompense sur le terrain. Mais ici, c’est un entraînement, avec récompenses. «C’est difficile pour les chiens, car c’est un terrain en herbe, avec beaucoup d’odeurs, il y a des chiens autour, du public… En concours, c’est plus calme. Ici, c’est un bon environnement pour travailler la distraction. On peut aussi les récompenser avec du jeu, mais il faut faire attention que ça ne les excite pas trop, car ils peuvent alors perdre leur concentration et moins bien faire les exercices. On doit travailler sur la régulation émotionnelle», explique Fabienne. Dans les concours en effet, les chiens qui aboient sont considérés comme étant dans un état émotionnel trop haut, ce qui fait perdre des points. Le chien doit être motivé et rester concentré…

Pas de contre-indication d’âge ni de race: tout le monde peut se lancer. Pour sa part, Fabienne est éducatrice canine – et psychologue pour enfants de métier. Elle tient une école de dog dance en Valais et fait ça par passion, coachant pour les compétitions. Selon elle, c’est la discipline qui permet le mieux de créer un lien et une complicité forte avec un chien attentif, qui attend la consigne et est tout content de la réaliser.

Ouverture

Présidente du Club canin de Ballaigues, créé en 2020, éducatrice canine professionnelle, Tiffany Cotting organise pour la deuxième année ce rallye canin, avec démonstrations et stands. «On ne fait pas de concours, c’est très familial. Ce qu’on veut, c’est l’échange avec les chiens, que les propriétaires passent du bon temps et que tout le monde ait du plaisir.

On veut faire connaître les différentes disciplines qu’il peut y avoir. Dans ce genre de manifestation, il y a souvent des choses comme du mordant, avec des chiens spécialisés; on veut ouvrir les esprits de tout le monde, faire plaisir aux gens qui viennent voir sans avoir forcément de chiens».