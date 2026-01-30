Les nouveaux habitants chaleureusement accueillis

Vendredi 23 janvier, les nouveaux habitants de Ballaigues – y compris les enfants nés l’an dernier ! – avaient été conviés au centre villageois par la municipalité de cette commune d’environ 1200 habitants. Une soirée annuelle dédiée à l’accueil et à l’intégration, qui constitue un moment très apprécié.

Thomas Maillefer, syndic, a démarré la soirée en souhaitant la bienvenue à tous les Ballaiguis présents, nommant les nouveaux-nés et les nouveaux arrivés – ainsi présentés, ces derniers pourront plus aisément nouer une prochaine conversation s’ils se rencontrent par hasard. Le club de ski et l’association de la fête du village (ndlr à vos agendas: elle aura lieu les 21 et 22 août) se sont ensuite présentés.

Puis la soirée s’est prolongée autour d’un verre accompagnant charcuteries, vacherin et autres fromages locaux, produits en abondance alentour: une occasion très informelle d’échanges avec les municipaux actuels et anciens, des représentants du personnel et du Conseil communal, des membres de plusieurs associations du village…

Pendant l’apéro. (Photos Myrèle Knecht)



Des Ballaiguis de tous âges, ayant choisi le village depuis quelques années ou y ayant pris racine depuis bien longtemps, sont aussi venus accueillir les nouveaux venus. Lesquels ont beaucoup apprécié de pouvoir ainsi faire connaissance, poser des questions et échanger sur leurs intérêts variés et éventuellement réciproques.