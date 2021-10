Les Marzella

MUSIQUE – Troisième concert des Marzella après la pause forcée Covid. Samedi soir, à l’invitation de la CCLO le Casino urbigène accueillait le duo des deux artistes locales. Elles ont offert un spectacle très abouti.

A la recherche de la perfection

Les deux amies retrouvent avec plaisir le contact avec leur public. Ce dernier samedi elles ont entre autres mis en valeur les compositions qu’elles préparent en vue de leur prochain album. Chorégraphié, mis en scène avec soin, elles ont proposé un spectacle aussi intimiste que, par moments, musclé. Sans conteste il ressort de leur prestation toute la valeur d’une musique aux harmonies riches, souvent éthérée, mais toujours livrée avec conviction.

Si la période Covid les a privées de concerts, elles n’ont pas pour autant délaissé le monde de la créativité. Elles ont profité de ce temps particulier pour composer et enregistrer les airs qu’elles ont offerts au public et qui vont figurer sur un prochain album. Elles espèrent le voir aboutir dans les premiers mois de 2022. Les prochains épisodes dans cette démarche qu’elles veulent très professionnelle vont consister à trouver l’ingénieur-son appelé à mixer et mettre en valeur tout le travail des enregistrements déjà réalisés. Elles sont aussi à la recherche d’un soutien solide qui leur assure production et promotion. Le talent et la volonté qu’elles affichent sont des atouts qui devraient les conduire au succès.

Marzia Celli et Ella Malherbe : Les Marzerlla (photo Ali-Georges Maire)