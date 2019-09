Les défis d’une agriculture entrepreneuriale

Dans le cadre de la campagne du PLR pour les élections prochaines, une réunion s’est tenue à la Ferme du Contour. Certes, les différents candidats s’y sont présentés, mais surtout les propriétaires ont pu narrer les changements qu’ils ont effectués pour évoluer.

Olivier Petermann a expliqué comment la «Communauté partielle d’exploitation» s’est créée suite à des changements dans les normes des creux à lisier et de l’interdiction d’épandre du lisier pendant les mois d’hiver. Quatre associés se sont alors regroupés. Très vite Olivier Petermann a pris la charge des 100 vaches laitières. Sur les 800 000 litres de lait extraits avec le robot de traite, par année, 600 000 litres vont être transformés en gruyère et le solde en spécialités. La main-d’œuvre a pu être diminuée et les compétences ont été optimisées en fonction de ce que chacun aimait faire.

Frédéric Petermann, quant à lui, s’est orienté vers le travail aux champs et les agriculteurs ont regroupé les machines. Ensemble, ils ont acquis des engins plus performants et ont créé «Entranord» une entreprise de travaux agricoles. Parallèlement, dès 2014, est créée «Agrogaz» qui va transformer le fumier et lisier de fermes locales. Ce dernier est acheminé par des conduites enterrées. Le digesteur avale 65-70 tonnes de matière/jour, dont 80% de fumier et lisier et 20% de sous-produits alimentaires de la région, pour fournir 3 mio de kw/h/an. Ceci représente la consommation d’environ 850 ménages. Le «digesta» ou résidu est acheminé sur les champs, où les plantes assimilent ainsi plus rapidement l’azote.

L’expérience de ces entrepreneurs agricoles a fortement intéressé les auditeurs et les candidats ont pu entendre des souhaits de participants.