Les défis du Syndic : Demandez le programme

Calendrier – En regardant son calendrier de début d’année 2022, Julien Cuérel, syndic de Baulmes, constate qu’il devra relever de nombreux défis d’ici le mois d’avril. Ces défis sont d’ordre personnel, politique et sportif.

Salle de l’Hôtel de Ville à Baulmes

Sur le plan communal

Jusqu’au 1er mars tout d’abord, c’est pour l’UAPE que le travail ne va pas manquer. En effet, à cette date, Véronique Barroso commencera son mandat de directrice du site baulméran de la petite enfance qui, durant sa première année d’existence, a eu un début un peu chaotique. L’inauguration de l’Hôtel de Ville après de gros travaux de rénovation, modification des espaces de travail et améliorations des infrastructures est programmée les 8 et 9 avril prochains. L’inauguration officielle est prévue le vendredi en fin de journée et les portes ouvertes à la population le samedi avec notamment des représentations de la troupe du Groupe Théâtral de Baulmes. D’autres dossiers communaux vont être divulgués d’ici peu à savoir la réfection de la rue du Clos, le projet de mobilité au village, la modification de l’éclairage public avec passage au LED ainsi que des travaux de rénovation importants de la rue de la Gare.

Des travaux sont prévu Rue de la Gare

Sur le plan cantonal

Julien Cuérel est député au Grand Conseil; les membres du Parlement cantonal seront élus ou réélus lors des élections cantonales du 20 mars prochain. Julien Cuérel visera une réélection sous les couleurs UDC et espère pouvoir accomplir un nouveau mandat si les citoyens du district Jura-Nord vaudois lui renouvellent leur confiance. Il le souhaite de tout coeur, car comme il fait partie actuellement du Bureau du Grand Conseil, il pourrait en briguer la présidence d’ici trois ans.

Sur le plan personnel

Un autre gros défi, sportif celui-là, est annoncé pour la période du 25 mars au 4 avril. Julien participera durant cette semaine-là au Marathon des Sables. C’est un véritable exploit physique que les marathoniens doivent accomplir dans le Sahara marocain: 250 km en sept jours. Cette course à pied par étapes en autosuffisance alimentaire se déroule chaque année au début du printemps. 2 500 concurrents de cinquante nations différentes y participent. LE MDS est une aventure avant tout humaine. Chaque concurrent porte sur son dos sa nourriture pour la semaine; seule l’eau est fournie. L’itinéraire emprunte toutes sortes de terrains: dunes, plateaux caillouteux, pistes, oueds asséchés, palmeraies, petites montagnes. La course est faite de 6 étapes de 20 à 80 km, dont une étape marathon de 42 km et une étape non-stop d’environ 80 km en partie de nuit.

A chaque édition des fonds sont collectés par les coureurs pour venir en aide à des centaines d’oeuvres caritatives dans leur pays. C’est une course tactique, car il faut, pendant sa durée, gérer son effort, son alimentation et ses besoins hydriques. C’est une épreuve sportive difficile qui se déroule dans la chaleur du désert, sous des températures extrêmes pouvant avoisiner les 50 degrés (49,9 °C degrés lors de l’étape marathon en 2003). L’épreuve a été créée par Patrick Bauer en 1982. La première édition avait été courue par 23 participants, dont deux femmes, et remportée par Michel Galliez chez les hommes et Christiane Plumere chez les femmes. Depuis 10 ans, l’association se mobilise pour faire pratiquer des activités sportives aux enfants de 3 à 10 ans et dispenser des cours d’alphabétisation aux femmes. Julien a choisi d’aider les associations Cérébral Vaud –les Cartons du Coeur – Coeur battant – Sigma For Kids.