Les coups de coeur du marché de la rose

Plantes, jardinage et artisanat étaient au cœur de nos discussions avec les visiteurs et visiteuses de la Fête de la Rose, dimanche dernier à Romainmôtier.

Nos micro-trotteuses ont profité d’un rayon de soleil pour aller à la rencontre du public du marché de la rose. Située dans la cour du cloître, la manifestation a attiré de nombreux visiteurs curieux de découvrir les stands. Parmi les différentes plantes, les bouquets, les bijoux et autres créations artisanales exposées, lesquels de ces objets ont le plus retenu l’attention des passants? Pour le découvrir, nous leur avons demandé quel avait été leur stand préféré et pour quelles raisons.

La rose avant tout

«Je viens seulement d’arriver, mais je dirais les roses. J’aime bien cette fleur: l’odeur, et ce qu’elle représente…Un jardin ? Oui, j’ai un petit jardin avec des rosiers.»

Philippe, 69 ans, de Savoie

Un bain de plantes

«Oh, eh bien les plantes ! Plutôt que l’artisanat. Même si nous n’avons plus de jardin car nous venons de troquer notre maison pour un appartement, c’est toujours régénérant de voir toutes ces plantes. J’ai également admiré le travail qui a été fait dans la cour du cloître, c’est magnifique. Aujourd’hui j’ai pris des plantes en pots pour mon balcon, j’en voulais des qui soient belles et pas trop exigeantes.»

Michelle, de Lausanne

Voyager et faire durer la tradition

«Celui avec les petites mousses, parce que j’aime bien les objets japonais, et puis il y a une ambiance japonaise. Je trouve ça original et beau. Chez moi, je n’ai pas vraiment de « coin à plantes », mais j’ai beaucoup de plantes d’intérieur. Peut-être que j’en achèterai une.

Je n’habite pas très loin d’ici, ça fait plusieurs années que j’entends parler du marché. D’ailleurs, à l’époque, c’était beaucoup plus petit et puis ça se passait en haut du village. Ça fait longtemps ! Je venais quand j’étais plus jeune avec ma mère, qui n’est pas très loin d’ailleurs. C’est quelque chose qu’on fait chaque année.».

Valérie, 47 ans, de La Sarraz

Pas de roses, mais de l’amour !

«Alors, je ne suis allé à aucun stand : j’attends ma femme Barbara. On est venus parce qu’on s’est mariés à l’abbatiale il y a 51 ans aujourd’hui. En 1975 ! On s’est mariés ici et on a fait la fête au Prieuré. On vient de temps en temps, c’est quasiment un pèlerinage. Par hasard il y a ce marché aux fleurs, mais je dois dire que je m’en fous particulièrement des roses(rires).»

Charles, 79 ans, de Colombier (Neuchâtel)

Un jus, une jolie tasse

«Le stand avec la poterie, parce que j’aime beaucoup ça, et elle a beaucoup d’ensembles et de sets avec de très belles pièces. Je vais acheter deux petits bols, je me réjouis déjà de les utiliser. Chaque année je regarde ce stand.»

«Moi aussi, parce que j’adore ses petites tasses pour le café, donc j’en achète régulièrement. J’ai aussi aimé le stand avec les jus de gingembre. La vendeuse est très gentille, elle sait bien vendre. Je me suis laissé tenter, j’ai acheté une bouteille. »

Cécile, 25 ans, de Bretonnières, et Adèle, 24 ans, de Romainmôtier

Des plantes qu’on ne trouve pas ailleurs

«La pépinière à l’entrée, vers l’abbatiale, parce qu’il y a un mélange de plantes qu’on ne trouve pas ailleurs, comme le chèvrefeuille à baies, et des tomates, et… c’était un beau stand. Oui, j’ai un jardin. »

Aurélie, 51 ans, d’Arnex

Le charme de la rose

Catherine. (Photos Héloïse Mouquin)



«Le stand des roses, c’est mon préféré. J’aime les roses car ça sent bon, ça a plein de symboles Évidemment, ça ne va pas très bien avec la biodiversité, les prairies fleuries et tout ça, on est d’accord ; mais ça ne fait rien, j’aime avoir des rosiers. Et puis ce que j’aime bien aussi, c’est le style églantine, wild roses: la porcelaine anglaise, ces dessins anglais pour enfants où il y a volontiers des roses. C’est le charme suranné de la rose.»

Catherine, 70 ans, de Valeyres-sous-Rances

Et vous, quelles plantes vous font craquer? Avez-vous un jardin ou un espace vert favori? Si cette page vous a plu, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos retours, ou des suggestions pour de futurs thèmes! Et gardez l’œil ouvert: nos micro-trotteuses arpentent la région, se réjouissant d’entendre vos histoires et anecdotes pour les partager.